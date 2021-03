Piana



Altopascio, la Tombola di Pasquetta è con il sindaco: un modo in inedito per stare connessi e divertirsi insieme in un giorno di festa

lunedì, 29 marzo 2021, 17:16

La tombola di Pasquetta è... con il sindaco! Ad Altopascio nasce l'iniziativa per fare compagnia alle persone, soprattutto a quelle sole o più anziane, nel giorno di festa: a distanza, ma divertendosi.

L'idea è stata lanciata dal sindaco, Sara D'Ambrosio, che ha tratto ispirazione da quanto fatto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione delle festività natalizie. L'appuntamento è per lunedì 5 aprile, alle 17, rigorosamente online.

Una parantesi di gioco e di svago, per allietare la giornata di Pasquetta, che, giocoforza, le persone dovranno trascorrere in casa, in occasione della quale i partecipanti, ognuno collegato dal proprio computer o dal proprio cellulare, potranno scambiarsi anche gli auguri di Pasqua.

"È un'idea semplice che avevo visto fare al sindaco di Bari e presidente di Anci nazionale, Decaro, per le feste di Natale - commenta il sindaco D'Ambrosio, che, per l'occasione, farà la parte del banditore della tombola -. Mi era piaciuta, mi sembra un modo simpatico per stare vicini alle persone e regalare un momento di spensieratezza in questo tempo così pesante e difficile. Chiunque può partecipare: i cittadini di Altopascio, ma anche i cittadini di qualsiasi altro comune che abbiano voglia di giocare a questa inedita e particolare tombola virtuale. A Pasquetta, anche quest'anno, non sarà possibile andare a fare le classiche scampagnate col gruppo degli amici, ma le famiglie si ritroveranno in casa, allargando il nucleo a massimo due persone non conviventi. Questa tombola online può diventare un modo per ridere e stare insieme, dove i nipoti aiutano i nonni, i figli supportano i genitori".

Come funziona? La partecipazione è libera e, ovviamente, gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi: per farlo, basta inviare un'email a iniziativealtopascio@gmail.com oppure chiamare il numero 3773594051.

I partecipanti saranno guidati nell'attivazione della piattaforma gratuita online (ZOOM), alla quale collegarsi per poter giocare lunedì prossimo. A chi si iscrive, inoltre, sarà inviata anche la cartella della tombola con la quale partecipare. Chi ha già la tombola a casa, può usare anche una delle cartelle in suo possesso. Possono partecipare anche diversi membri della stessa famiglia: a ogni componente verrà data una cartella, fino a un massimo di tre cartelle per nucleo familiare. Per le persone anziane e sole sarà attivato un supporto, che consentirà loro di partecipare con facilità: in questo caso si consiglia di chiamare il numero indicato, così da rendere più agevole l'operazione. Zoom è una piattaforma digitale: è possibile utilizzarla scaricandola gratuitamente sul proprio pc, tablet o smartphone, oppure è possibile collegarsi direttamente da internet, con un semplice clic: a ogni partecipante saranno inviate anche le istruzioni, semplici e brevi, da seguire così da rendere tutto ancora più facile. Per i vincitori sono previste interessanti sorprese.