Piana



Borghi in Festival: Villa Basilica partecipa al bando del MiBACT

lunedì, 1 marzo 2021, 13:24

"Borghi in Festival": il Comune di Villa Basilica partecipa al bando promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con il progetto "Rocca, Carta, Spada", che racchiude in sé i tre elementi identitari del territorio.

Si tratta di un progetto di valorizzazione dei piccoli comuni italiani e delle loro risorse storiche, ambientali e turistiche, attraverso il finanziamento di attività culturali realizzate in forma di festival. L'obiettivo è quello di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani più periferici.

Con "Rocca, Carta, Spada", che unisce la Rocca di Villa Basilica, il settore cartario e la tradizione dei mastri spadai, il Comune di Villa Basilica conta di organizzare un festival della durata di tre giorni nell'ultimo fine settimana del mese di giugno 2021, anticipato da un pre-festival, che si terrà nel primo fine settimana sempre del mese di giugno, se consentito dall'emergenza sanitaria COVID19.

"Il Comune di Villa Basilica – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – ha accolto positivamente il bando ministeriale e si è messo subito al lavoro per sviluppare un progetto idoneo. Questa occasione, infatti, ci consente di sviluppare nuove e ulteriori iniziative culturali, per implementare ancora di più la promozione e l'offerta turistica del nostro territorio. È bene ribadire, che il festival e il pre festival si terranno solo se la situazione di emergenza Covid-19 lo permetterà."

Il progetto sarà finanziato all'80 per cento dalla Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mentre la restante parte sarà finanziata dal Comune di Villa Basilica e dalla Industrie Celtex S.p.A., importante realtà nel settore cartario, presente sul territorio e sponsor dell'evento.

Gli altri partner coinvolti sono il Centro commerciale naturale di Villa Basilica, l'Istituto storico lucchese – sezione di Villa Basilica e l'Istituto di ricerca forestale e documentazione sul castagno di Lucca.

IL PRE-FESTIVAL. Ad anticipare il festival vero e proprio sarà un pre-festival, programmato per il primo fine settimana di giugno 2021: sono previsti laboratori di cucina per ragazzi, eventi enogastronomici e workshop sulla carta. Nei giorni del pre-festival sarà aperto un contest, rivolto ad artisti ma anche alle scuole e ai giovani: i partecipanti dovranno esprimere la propria creatività su un foglio di cartapaglia.

Sempre in questa occasione, sarà dato spazio al tema del riciclo, attraverso tavole rotonde e momenti di confronto tra aziende del territorio e designer: il focus sarà sullo sviluppo di un packaging ecosostenibile, da utilizzarsi per gli eventi di street food, realizzato in carta-paglia e in carta riciclata. Sarà, quindi, un momento importante per le imprese cartarie di zona, per sviluppare nuove linee di produzione a tutela dell'ambiente. Durante il pre-festival, sarà inoltre presentato il calendario ufficiale del festival.

IL FESTIVAL. "Villa Basilica in festival", l'evento principale del progetto presentato al MiBACT, che si svolgerà nell'ultimo fine settimana di giugno 2021, e si concentrerà sulle diverse identità del territorio, per evidenziarne le tipicità. Nel fine settimana troveranno spazio eventi enogastronomici, mostre, laboratori sulla carta e rievocazioni storiche sulla antica produzione della cartapaglia, inventata nel 1834 dal farmacista di Villa Basilica, Stefano Franchi, e la tradizionale fabbricazione delle spade.

Il festival, inoltre, è il momento in cui sarà presentata la realizzazione 3D della Rocca di Villa Basilica: si tratta di una piattaforma virtuale che consentirà di effettuare il tour virtuale dell'edificio. In questo modo, sarà possibile visitare da remoto e in maniera del tutto interattiva ed immersiva la rocca, attraverso contenuti audio, che ne ripercorreranno la storia e ne racconteranno le curiosità. La disponibilità di un ambiente digitale di questo tipo consentirà di eliminare le barriere architettoniche, che attualmente limitano l'accesso al luogo, permettendo così la fruizione anche alle persone con limitata mobilità.