Campagna vaccinazioni Covid: i sindaci della Piana chiedono un incontro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:54

Al via la collaborazione fra comune di Capannori e Cesvot regionale per semplificare la vita delle associazioni, sia dal punto di vista delle pratiche necessarie per la vita associativa alla luce della riforma del terzo settore, sia da quello dell’organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative pubbliche

mercoledì, 31 marzo 2021, 10:27

Nella seduta del consiglio comunale di ieri l'assemblea ha votato a favore dello stanziamento di 15 mila euro di bilancio per un progetto di riqualificazione dell'immobile di via del Centenario che ha a lungo ospitato le suore dorotee

lunedì, 29 marzo 2021, 17:41

Al via le asfaltature sulle vie comunali. In via Menicucci a San Gennaro, il Comune utilizzerà asfalto natura per valorizzare il borgo storico

lunedì, 29 marzo 2021, 17:16

La tombola di Pasquetta è... con il sindaco! Ad Altopascio nasce l'iniziativa per fare compagnia alle persone, soprattutto a quelle sole o più anziane, nel giorno di festa: a distanza, ma divertendosi

sabato, 27 marzo 2021, 16:06

L'obiettivo è semplificare la gestione di questi rifiuti per i cittadini e superare il 90 per cento di raccolta differenziata. Dal 1° ottobre scorso era prevista in modo sperimentale solo per tre frazioni

sabato, 27 marzo 2021, 15:58

La fontana adiacente al palazzo comunale in piazza Aldo Moro si è illuminata di giallo in segno di adesione da parte della Commissione Pari Opportunità e del Comune all'iniziativa ”Facciamo luce sull'endometriosi' lanciata dal Team Italy di WorldWide Endomarch in occasione del mese della consapevolezza dell'endometriosi per sensibilizzare le istituzioni...