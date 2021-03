Piana



Capannori, attivato servizio rilascio Spid

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:11

E' attivo da lunedì scorso (1° marzo) il nuovo servizio per il rilascio gratuito dell'identità digitale SPID presso gli sportelli 'LepidaID' attivati dall'amministrazione comunale presso l'Urp centrale di Piazza Aldo Moro e gli 'Sportelli al Cittadino' di Marlia e di San Leonardo in Treponzio.

Il sistema pubblico di identità digitale SPID è un sistema unico di accesso con identità digitale a tutti i servizi on line delle pubbliche amministrazioni che è possibile utilizzare dai vari dispositivi informatici, anche mobili come smartphone e tablet, che consente di semplificare l'accesso ai servizi digitali fornendo semplicemente alcuni dati identificativi.

Il nuovo servizio è stato attivato grazie all'adesione del Comune di Capannori, uno dei primi in Toscana, ad una convenzione stipulata tra la Regione Toscana e la Società Lepida S.c.p.A.

L'identità digitale SPID dallo scorso 1° marzo è obbligatoria, insieme alla carta di identità elettronica (Cie) (fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021) per accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione, come solo per fare alcuni esempi, le pratiche Inps, Inail, Equitalia o le iscrizioni scolastiche.

"Essere in possesso dell'identità digitale SPID è divenuto essenziale per accedere ai portali della pubblica amministrazione e quindi anche ai servizi on line del nostro ente, e con questo servizio vogliamo agevolare tutti i cittadini ad ottenerla facilmente e in modo gratuito, grazie all'assistenza fornita dai nostri sportelli dedicati- spiega l'assessore ai servizi al cittadino, Serena Frediani -. Siamo tra i primi Comuni in Toscana ad aver attivato questo servizio, aderendo alla convenzione tra Regione Toscana e la Società Lepida, segno concreto della forte attenzione che abbiamo nel semplificare l'accesso ai servizi per i nostri cittadini".

Per ottenere l'identità digitale Spid è sufficiente presentarsi, previa prenotazione telefonica (0583 428370 -428760), ad uno degli sportelli 'LepidaID' attivati dal Comune muniti di un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida), della tessera sanitaria, del proprio indirizzo mail e del numero del proprio telefono cellulare (che è necessario portare con sé). Il servizio viene svolto con modalità assistita e gli operatori degli sportelli garantiscono ai cittadini il supporto fino all'attivazione delle credenziali, quindi in modo veloce e sicuro il cittadino vedrà subito attivata la propria identità digitale SPID.