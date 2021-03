Capannori, consiglio approva mozione su intitolazione ai caduti sul lavoro

Altri articoli in Piana

martedì, 9 marzo 2021, 15:00

Una camelia per ricordare i 33 capannoresi morti a causa del Covid e anche i capannoresi morti per altre cause durante i lockdown o le restrizioni sugli spostamenti e che pertanto non hanno potuto avere un funerale partecipato da familiari, amici e parenti

martedì, 9 marzo 2021, 12:33

È ufficialmente iniziata la quinta stagione del Summer Camp organizzato dalla Polisportiva Capannori, che si svolgerà dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30

martedì, 9 marzo 2021, 12:17

Nuova illuminazione in via dell'Ave Maria a Lammari nel tratto di strada che va da piazza Nassirya fino all'incrocio con via di Liso dove sono in fase di ultimazione i lavori della pista ciclabile che arriverà, con un percorso tracciato, fino alla chiesa di Lunata per ricongiungersi con via del...

lunedì, 8 marzo 2021, 15:39

Prenderanno il via lunedì prossimo, 15 marzo, i lavori per la realizzazione del 'Salotto urbano' di Capannori, il progetto dell'amministrazione Menesini finanziato con oltre 600 mila euro, che prevede la riqualificazione del 'cuore' del capoluogo per renderlo più bello e a misura di cittadino

lunedì, 8 marzo 2021, 13:46

Forza Italia ha presentato in consiglio comunale a Capannori una mozione che si pone come obiettivo quello di riqualificare la via Vecchia Pesciatina

lunedì, 8 marzo 2021, 12:57

Un atto concreto per favorire le politiche che agevolano la parità di genere. Proprio per l’8 marzo il Comune di Porcari ha aperto il bando per la nomina dei componenti della nuova commissione pari opportunità, la cui istituzione è stata deliberata lo scorso anno