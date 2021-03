Piana



Capannori lancia la campagna 'Pasqua a casa tua 2021'

venerdì, 12 marzo 2021, 13:46

L'amministrazione comunale in vista delle prossime festività pasquali lancia in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali la campagna 'Pasqua a casa tua 2021' per sostenere le attività del settore eno-gastronomico (ristoranti, pasticcerie, bar, enoteche, alimentari, aziende agricole) in questo periodo di crisi dovuto all'emergenza Covid.

Le attività di ristorazione del territorio possono segnalare la presenza di speciali menù pasquali, la possibilità di asporto e di consegna a domicilio, mentre i negozi di alimentari ed altri prodotti eno-gastronomici possono segnalare speciali offerte pasquali come, ad esempio, colombe ed uova artigianali o vino biologico locale e aderire al servizio di consegna a domicilio di prodotti non freschi o facilmente deteriorabili che sarà effettuata da un associazione di volontariato del territorio. Le consegne a domicilio saranno effettuate dal 19 marzo al 4 aprile.

"Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria anche per la prossima Pasqua, così come abbiamo fatto in occasione delle scorse festività pasquali, del Natale e delle altre festività abbiamo deciso di promuovere una campagna per sostenere le attività di ristorazione e tutte le attività eno-gastronomiche del nostro territorio - afferma l'assessore al commercio, Serena Frediani, -. Pasqua è una festività particolarmente sentita nel nostro Paese e con questa iniziativa vogliamo contribuire a renderla più serena alle famiglie e a dare visibilità a chi si impegna ad offrire servizi di asporto o consegna a domicilio. Le precedenti campagne hanno dato esiti positivi visto che le attività aderenti sono state numerose dimostrando la volontà di resistere alla crisi economica generata dalla emergenza Coronavirus e molti cittadini hanno usufruito di questi servizi rivelando, nonostante questa lunga fase critica, di voler onorare le feste con qualcosa di speciale. Credo che anche questa campagna sarà utile ad aiutare le attività del territorio che invitiamo ad aderire".

Le attività che vogliono aderire a 'Pasqua a casa tua 2021' possono scrivere una email a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell'attività, la frazione, il numero di telefono, il tipo di offerta (ad esempio menù speciali o prodotti artigianali) e le modalità per conoscere l'offerta indicando il sito web o la pagina Facebook.

Le attività aderenti saranno inserite nel materiale di comunicazione che sarà diffuso dal Comune attraverso il sito web e i social. La campagna di comunicazione sarà rivolta a tutti i cittadini capannoresi e agli abitanti delle zone confinanti appartenenti ai Comuni limitrofi.