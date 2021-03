Piana : capannori



Colpito alla testa da un ramo: si alza Pegaso

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:59

Brutto incidente oggi pomeriggio, poco prima delle 15, in via Francesco Banchieri a Capannori. Un uomo, Mirko Donati, stava tagliando un albero nel giardino quando, improvvisamente, un ramo gli è caduto addosso, ferendolo alla testa.



Subito si sono recati sul posto i sanitari. Al momento dell'incidente, l'uomo è rimasto cosciente, ma poi ha perso conoscenza e la guardia medica ha deciso di fare alzare l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento, in codice rosso, all'ospedale di Pisa.



Foto di Ciprian Gheorghita