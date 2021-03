Piana



Conclusi i lavori di riqualificazione alla scuola secondaria di primo grado di Capannori

venerdì, 26 marzo 2021, 15:25

Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori grazie ai quali la segreteria amministrativa verrà spostata nell' ex appartamento del custode adiacente alla sede scolastica, non più utilizzato, liberando di conseguenza nuovi spazi per la didattica. Al posto dell'attuale segreteria situata al primo piano dell'edificio, attraverso lavori di riqualificazione, sono state ricavate due nuove aule per soddisfare la necessità di maggiori spazi per l'attività didattica. L'opera di riqualificazione ha visto un investimento comunale di 60 mila euro.

"Grazie a questo intervento adesso la scuola secondaria di primo grado di Capannori ha a disposizione due nuove aule e quindi maggiori spazi per la didattica che si rivelano molto importanti in questa fase di emergenza sanitaria per consentire il giusto distanziamento degli alunni quale fondamentale norma anti Covid - afferma l'assessore all'edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Contemporaneamente abbiamo garantito agli uffici amministrativi spazi più funzionali, adeguati e decorosi. Un intervento che, insieme ai molti altri realizzati negli ultimi mesi, dimostra concretamente la grande e costante attenzione della nostra amministrazione alle necessità delle varie scuole del territorio per garantire il miglior svolgimento possibile dell'attività scolastica".

L'ex appartamento del custode, che ospiterà i locali della segreteria per un totale di 8 postazioni di lavoro, è stato interessato da lavori di ristrutturazione consistenti che sono consistiti nel rifacimento dei servizi igienici, nella realizzazione di controsoffittature e nell'adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento. Il locale che aveva già un accesso indipendente all'entrata della palestra in via Guido Rossa anch'esso riqualificato, è stato collegato anche alla sede scolastica tramite la realizzazione di una nuova apertura.