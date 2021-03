Donazione alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica da parte del Rotary

Altri articoli in Piana

venerdì, 26 marzo 2021, 15:25

Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori grazie ai quali la segreteria amministrativa verrà spostata nell' ex appartamento del custode adiacente alla sede scolastica, non più utilizzato, liberando di conseguenza nuovi spazi per la didattica

venerdì, 26 marzo 2021, 14:13

Il ricco programma di proposte naturalistiche, escursioni, eventi ed attività, abbraccia un percorso che parte dalle radici del Monte Pisano ed attraversa il Padule di Bientina, estendendosi ai Boschi delle Cerbaie

giovedì, 25 marzo 2021, 15:31

Tamponi rapidi gratuiti ad Altopascio: da oggi è possibile prenotarsi. Per farlo basta chiamare o recarsi personalmente nella Farmacia Tonini del dottor Giovanni Regoli, che coordina l'iniziativa, nella Farmacia comunale (Badia Pozzeveri) e nella Farmacia La Calendula (Chimenti)

giovedì, 25 marzo 2021, 14:26

Proseguono le iniziative della Commissione Pari Opportunità e del Comune realizzate nel mese di marzo in occasione della Festa Internazionale della donna che vanno sotto il nome 'La parità è una conquista comune'

giovedì, 25 marzo 2021, 13:58

Il consiglio comunale straordinario dedicato ai lavori che interesseranno Viale Europa svoltosi ieri ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla maggioranza sul tema della riqualificazione urbana del Viale Europa tramite il progetto di Acque spa

giovedì, 25 marzo 2021, 12:33

Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, commenta così la riunione di mercoledì pomeriggio che ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria