Fagni e Marchetti: "Dispiace per atto vandalico, salvaguardare il Sibolla"

giovedì, 11 marzo 2021, 15:43

I proprietari di terreni incolti possono mettere i loro appezzamenti a disposizione di imprese boschive interessate ad occuparsi della loro manutenzione

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:52

A denunciare l'accaduto ai carabinieri di Altopascio è stata la stessa amministrazione comunale, che questa mattina ha riscontrato alcuni danni alla struttura in legno situata all'ingresso del parco, lato via Sandroni

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:50

Un rinnovato sostegno alle attività economiche del territorio più penalizzate dalle chiusure di contrasto al virus, capitoli di bilancio più sostanziosi per la scuola, nuovi programmi culturali in cantiere e la progettazione per riqualificare l'ex scuola delle suore dorotee

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:44

Sono iniziati da via Paolinelli a Marlia i lavori per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l'implementazione della pubblica illuminazione su alcune viabilità delle frazioni di Marlia, Tassignano e Colle di Compito

mercoledì, 10 marzo 2021, 12:05

La garante dei diritti delle persone con disabilità del comune di Capannori, Tina Centoni, ha scritto una lettera alla Regione Toscana con la quale chiede, facendosi anche interprete delle richieste delle associazioni del settore, che tutte le persone con disabilità che vivono in ambito domestico siano inserite tra i cittadini...

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:28

Un grosso incendio è divampato intorno alle 21 di ieri sera in un fabbricato semi-abbandonato in via dei Bocchi a Lammari, nei pressi del negozio Fanini a Segromigno in Piano