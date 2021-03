Piana



Festa della donna, tutti gli eventi nella Piana

venerdì, 5 marzo 2021, 11:01

Incontri online, eventi, momenti di approfondimento incentrati sul tema delle donne, tutti nel pieno rispetto delle regole imposte dalla pandemia in corso, che si snodano nel corso dell'intero mese e oltre. Questo è l'8 Marzo nella provincia di Lucca, che, anche quest'anno – nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19 – propone un calendario unico, dal titolo «8 Marzo e dintorni», per l'intera provincia, promosso dalla Provincia di Lucca, dai Comuni che hanno aderito all'iniziativa, le istituzioni, gli enti ed associazioni del territorio, nonché le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni e la Commissione provinciale Pari Opportunità.

«L'8 Marzo è sicuramente una giornata simbolo per le donne – spiega la consigliera provinciale Maria Teresa Leone, titolare della delega sulle Pari Opportunità – ma quest'anno si carica di nuovi significati, alla luce dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. L'8 Marzo ci ricorda che i diritti delle donne devono essere rispettati sempre e la pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ancor più le contraddizioni davanti alle quali la società ci pone davanti quando si parla dei diritti delle donne. Pandemia che ha visto le donne lottare in prima linea, sia perché la loro presenza è predominante nel settore sanitario, ma anche perché molte donne sono impiegate in lavori poco sicuri o precari, scomparsi o mutati a seguito della crisi. Ma non solo: si è registrato un sensibile aumento dei casi di violenze domestiche, dovuti anche al susseguirsi dei periodi di lockdown che hanno portato a convivenze più strette con compagni violenti. E hanno anche dovuto 'improvvisarsi' maestre dei propri figli, aumentando così la mole di lavoro domestico. Proprio il lavoro resta una delle ombre più pesanti nell'orizzonte femminile: secondo i dati Istat sul 2020, il 98% delle persone che ha perso il proprio posto di lavoro è donna. Per questo, alla fine, viene da domandarsi se la pandemia, alla fine, non abbia solo portato alla luce in maniera più evidente quelle disparità sociali che erano già presenti nella nostra società».

«8 Marzo e dintorni»: ecco il calendario delle iniziative.

8 marzo 2021

Video visibile sulla pagina internet istituzionale (www.provincia.lucca.it) e sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca

"Donne lavoro ai tempi del covid"

Intervista video ad alcune donne lavoratrici sulle problematiche della conciliazione tempi lavoro, smart working, covid e scelte professionali

8 marzo 2021

Commissione Pari Opportunità dell'OMCeo della Provincia di Lucca

"Violenza sulle donne: Soccorso Rosa: medici in ascolto"

L'OMCeo di Lucca fornirà ai medici iscritti e formati sulla violenza contro le donne, le spille bianche con il logo della violenza di genere da apporre sul camice a dimostrazione che sono pronti all'ascolto attivo e all'aiuto in collaborazione con la rete antiviolenza provinciale.

8 marzo – ore 9

Pagina Facebook ANPI Lucca

Comitato ANPI Sezione Intercomunale di Lucca in collaborazione con Simona Generali e Linda Guidi

Video dal titolo "Nara Marchetti e la nostra Pasionaria" in ricordo della sua incredibile passione per le cose giuste, per la libertà.

8 marzo 2021

Farmacie del Territorio Provinciale

Associazione Farmaciste insieme, in partenariato con Vodafone

Attivazione di una nuova app di sostegno alle donne maltrattate.

8 marzo 2021

Lucca, Piazza San Michele e Castelnuovo Garfagnana, Piazza Umberto I

Codice Rosa Lucca – Azienda Usl Nord Ovest

Gli operatori dei Punti di Pronto Soccorso Lucca e Valle del Serchio indosseranno e doneranno rose arancioni insieme alle operatrici dei Centri Antiviolenza Luna Onlus Lucca e Non ti scordar di te Gallicano per ricordare l'aumento della violenza sulle donne durante il periodo di pandemia da Sars Cov2. Il cotone per le rose è stato donato dall'associazione Fidapa di Lucca.

8 marzo 2021 ore 17

Evento online sulla pagina Facebook Narrating Equality con Spagna e Inghilterra

Associazione Woman To Be in collaborazione con il Comune di Lucca

"Premio "Narrare la Parità - Narrating Equality"

8 marzo 2021 ore 17:30

Evento online sulla pagina Facebook Liberation Route

Liberatione Route in collaborazione con il Comune di Lucca

Incontro: "Donne tra guerra, resistenza e impegno civile" relatrici: Nina Quarenghi, Isabella Insolvibile e Caterina di Pasquale

8 marzo 2021 ore 16

Videoconferenza su piattaforma Google Meet

Soroptimist e Commissione Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca

"Donne e lavoro, impatto del Covid sul lavoro delle donne. Quali prospettive"

8 marzo 2021 ore 18:30

Evento online sul canale YouTube Live Love Lucca

La Cattiva compagnia in collaborazione con il Comune di Lucca

Rappresentazione teatrale dedicata a Marie Curie "Lumen – tra scienza e sogno: Marie Curie"

8 marzo 2021 ore 18:30

Evento online in streaming dalla pagina Facebook di Artemisia

Comune di Capannori – Commissione di Pari Opportunità

Presentazione del libro "Donne scomposte" di Simonetta Simonetti

8 marzo 2021

Evento online in streaming sul sito del Comune di Montecarlo

Comune di Montecarlo

Spettacolo teatrale "Ti amo da morire" dell'autrice Mena Vasellino.

8 marzo 2021

Evento online in streaming dalla pagina Facebook della Commissione Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Garfagnana

Comune di Castelnuovo in collaborazione con l'associazione il Ritrovo di Roberta

Trasmissione video in cui verranno lette poesie di Angelo de Pascalis.

8 marzo 2021

Pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità di Castelnvuovo

Comune di Castelnuovo in collaborazione con l'associazione Il Ritrovo di Roberta

Video - Diana Bonaldi leggerà alcune poesie di Angelo de Pascalis.

8 marzo 2021

Evento online su piattaforma riservata agli studenti

Comune di Borgo a Mozzano

Incontro online per ITT "E. Ferrari" di Borgo a Mozzano "Emergenza Covid – Altri tempi e altri spazi per la Donna e la famiglia" a cura della Dr. Sociologa Emma Viviani

8 marzo 2021 ore 18

Ponte del Diavolo

Comune di Borgo a Mozzano

Illuminazione del Ponte del Diavolo

8 marzo 2021

Territorio e scuole secondarie di primo grado

Comune di Minucciano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo con la scuola secondaria di primo grado di Gramolazzo e le scuole primarie del Comune

Distribuzione sia sul territorio, sia nelle scuole di un depliant per stimolare la riflessione sul ruolo della donna nella società e contro la violenza di genere.

Con la collaborazione degli insegnanti verranno prodotti dalle classi coinvolte, riflessioni e disegni nonché materiale audio visivo.

Marzo 2021-aprile 2021

Istituti Superiori del territorio riservato su piattaforma scolastica

Centro Donna Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca e gli Istituti superiori di istruzione secondaria di secondo grado del territorio.

"Donne e politica, partecipare per cambiare" – Intervista da parte delle studentesse a 3 donne impegnate in politica

Marzo 2021-fine maggio premiazione ottobre

Evento online su piattaforma scolastica riservata agli Istituti Superiori del territorio

Centro Donna Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca e Associazione Maschile Plurale di Lucca

Lancio del Concorso "Pandemia: Cosa mi porterò di positivo nel futuro" Produzione di una digital Story Telling – Premiazione in presenza

Dal 6 al 13 marzo 2021

Comune di Castelnuovo

Comune di Castelnuovo in collaborazione con la consulta giovanile

Collocazione nei negozi del paese di 12 cartelloni con raffigurazione dell'operato di una donna protagonista nella storia.

9 marzo 20121 ore 17

Evento Online - Provincia di Lucca

Presentazione del libro "Ti narro una storia - Racconti di donne" - Conduce Maria Teresa Leone, Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità . Saranno presenti alcune delle autrici

10 marzo 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19

Videoconferenza su piattaforma Zoom

Comune di Montecarlo

"Incontri su Intrecci al femminile: Non ti scordar di te". Conduce il gruppo Piera Teglia, psicologa.

11 marzo 2021 ore 17

Evento online

Associazione Luna in collaborazione con il Comune di Lucca

"Libere di lavorare - Il lavoro nel percorso di uscite dalla violenza "

12 marzo 2021 ore 17:30

Evento online sulla pagina Facebook Commissione pari Opportunità del Comune di Lucca

Conferenza delle democratiche della Toscana in collaborazione con il Comune di Lucca

Dialogo con Marilù Chiofalo "Valutazione dell'impatto di genere"

14 marzo 2021 ore 11

Barga - Località Tiglio

Commissione Pari Opportunità Barga

Inaugurazione Panchina rossa e commemorazione di Mary Campbell prima presidente della commissione pari opportunità di Barga

15 marzo 2021 ore 10

Convegno Online trasmesso sulla pagina Facebook delle Commissioni Pari Opportunità del Comune di Barga

Commissione Pari Opportunità di Barga in collaborazione con gli studenti dell'ISI Barga

Convegno "Io non sono ciò che mangio: Disturbi del comportamento alimentare, conoscere per comprendere".

19 marzo 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Evento online sulla pagina Facebook Maschile Plurale Luccca

Maschile Plurale Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca

Presentazione del libro "Nel frattempo" di Barbara Mapelli .

20 marzo 2021 dalle ore 15 alle ore 16:15

Evento online

Comune di Lucca in collaborazione con il Corriere della sera, Città delle donne

"Stop alle molestie nei luoghi pubblici"

23 marzo 2021 ore 17

Città delle Donne profilo FB CPO di Lucca

Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca in collaborazione con Maura Cossuta, Monica Lanfranco e Barbara Mapelli

"Donne: ambiguità e stereotipi nella società dell'immagine"

