Grosso incendio distrugge un fabbricato a Segromigno in Piano

Altri articoli in Piana

martedì, 9 marzo 2021, 17:28

Restano invariate le tariffe, vengono confermate le risorse per le politiche sociali e aumentano i progetti e gli investimenti a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. È questa la ricetta dell'amministrazione D'Ambrosio per il sociale e per le persone che hanno più bisogno

martedì, 9 marzo 2021, 15:00

Una camelia per ricordare i 33 capannoresi morti a causa del Covid e anche i capannoresi morti per altre cause durante i lockdown o le restrizioni sugli spostamenti e che pertanto non hanno potuto avere un funerale partecipato da familiari, amici e parenti

martedì, 9 marzo 2021, 13:05

Il consiglio comunale di Capannori ha recentemente approvato con i voti favorevoli della maggioranza, una mozione presentata dal capogruppo dei 'Popolari e Moderati', Gaetano Ceccarelli, che impegna il sindaco e la giunta ad intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico adeguato, ai "Caduti sul Lavoro" e alle "Vittime...

martedì, 9 marzo 2021, 12:33

È ufficialmente iniziata la quinta stagione del Summer Camp organizzato dalla Polisportiva Capannori, che si svolgerà dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30

martedì, 9 marzo 2021, 12:17

Nuova illuminazione in via dell'Ave Maria a Lammari nel tratto di strada che va da piazza Nassirya fino all'incrocio con via di Liso dove sono in fase di ultimazione i lavori della pista ciclabile che arriverà, con un percorso tracciato, fino alla chiesa di Lunata per ricongiungersi con via del...

lunedì, 8 marzo 2021, 15:39

Prenderanno il via lunedì prossimo, 15 marzo, i lavori per la realizzazione del 'Salotto urbano' di Capannori, il progetto dell'amministrazione Menesini finanziato con oltre 600 mila euro, che prevede la riqualificazione del 'cuore' del capoluogo per renderlo più bello e a misura di cittadino