La fontana di piazza Aldo Moro illuminata in segno di adesione all'iniziativa 'Facciamo luce sull'endometriosi'

Altri articoli in Piana

sabato, 27 marzo 2021, 16:06

L'obiettivo è semplificare la gestione di questi rifiuti per i cittadini e superare il 90 per cento di raccolta differenziata. Dal 1° ottobre scorso era prevista in modo sperimentale solo per tre frazioni

sabato, 27 marzo 2021, 15:49

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio: si parte lunedì 29 marzo e si va avanti fino a sabato 3 aprile con la distribuzione ad Altopascio, Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone

sabato, 27 marzo 2021, 15:44

La zona rossa non ha trovato impreparato il Comune di Villa Basilica, che si è già attivato con la Regione Toscana, l'Asl e le Forze dell'ordine per mettere in campo le azioni più opportune per contenere il contagio da Coronavirus

venerdì, 26 marzo 2021, 16:54

Mercoledì 25 marzo, il presidente del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, Luigi Muri, e il segretario Alberto Galeotti hanno donato a nome del Club un contributo alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

venerdì, 26 marzo 2021, 15:25

Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori grazie ai quali la segreteria amministrativa verrà spostata nell' ex appartamento del custode adiacente alla sede scolastica, non più utilizzato, liberando di conseguenza nuovi spazi per la didattica

venerdì, 26 marzo 2021, 14:13

Il ricco programma di proposte naturalistiche, escursioni, eventi ed attività, abbraccia un percorso che parte dalle radici del Monte Pisano ed attraversa il Padule di Bientina, estendendosi ai Boschi delle Cerbaie