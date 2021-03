La 'Piana del cibo' sostiene ristoratori e produttori locali

Altri articoli in Piana

martedì, 2 marzo 2021, 13:14

'La parità è una conquista comune' è il titolo delle iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Capannori in occasione della Festa internazionale della donna

lunedì, 1 marzo 2021, 15:42

Solidarietà alle categorie economiche scese in piazza per la manifestazione “Salviamo le imprese”, organizzata anche a Lucca da Confcommercio Lucca e Massa-Carrara e Confesercenti Toscana Nord

lunedì, 1 marzo 2021, 13:24

"Borghi in Festival": il Comune di Villa Basilica partecipa al bando promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con il progetto "Rocca, Carta, Spada", che racchiude in sé i tre elementi identitari del territorio

domenica, 28 febbraio 2021, 18:59

A Capannori i volontari di Legambiente continuano da settimane la loro opera di pulizia e di salvaguardia del territorio: si prendono cura dei terreni abbandonati, dei fossi lungo le strade di grande traffico, dei luoghi nascosti e frequentati solo dagli incivili che vi scaricano la loro spazzatura, senza coscienza

sabato, 27 febbraio 2021, 17:38

"È passato un anno da quando questa pandemia è cominciata e durante questo tempo le lacune in ambito sanitario, economico e sociale sono emerse sempre di più. La pandemia e le conseguenti misure di lockdown hanno avuto ripercussioni importanti a livello personale, sociale ed economico"

sabato, 27 febbraio 2021, 17:15

Oggi, sabato 27 febbraio 2021, alla presenza dei Sindaci è stato presentato il nuovo logo, che va a sostituire ufficialmente quello precedente, accompagnato dal claim “Il recupero è il nostro obiettivo”, mantiene la stessa identità e spirito dell’organizzazione, rappresentando anche una prospettiva fresca e moderna