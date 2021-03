Piana



Lavori su viale Europa, 'scintille' tra Angelini e Scannerini

sabato, 20 marzo 2021, 16:13

È acceso il dibattito tra Partito Democratico e Forza Italia di Capannori riguardo ai lavori del viale Europa di Marlia.



“La riqualificazione del viale con un intervento integrale di asfaltatura fonoassorbente e un miglioramento della strada con alcune rotonde e servizi di urbanizzazione primaria come fognature ed acquedotti è da sempre una delle nostre principali richieste - incalza per primo Guido Angelini, capogruppo dei Dem - Il consigliere Scannerini è completamente disinformato suggerisco di informarsi prima di parlare di cose che non conosce in quanto la mia prima interrogazione in merito inviata al sindaco Giorgio Del Ghingaro risale al 2013. Adesso col nuovo progetto di riqualificazione realizzato da Acque SPA e dall'amministrazione Luca Menesini ci sono tutte le condizioni perché divenga un'arteria moderna, sicura e di minore impatto ambientale”.



Non resta zitto Matteo Scannerini che, dopo aver letto le parole dell’oppositore ribatte affermando come il suo intervento in merito alla questione risalga a ancor prima, precisamente al 2009: “La mia, seppur breve, carriera politica ruota intorno a questa strada. Dall’articolo di quegli anni è passato un decennio e i problemi continuano a esserci - spiega - Se come ci dice Angelini non sono in grado o sono giovane e mal informato, allora dico, se questa roba è li dal 2013, perché coloro i quali governano dal 2004 non hanno fatto nulla? Anzi aspettano che sia Acque spa a metterci le risorse finanziarie. Non accetto lezioni da parte di chi, in virtù della grande responsabilità di governo, avrebbe dovuto fare in tutto questo tempo. Sarò anche male informato, ma qui c’è chi proprio, dai suoi superiori non viene ascoltato”.