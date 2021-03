“Le scuole di Montecarlo restano aperte”

Altri articoli in Piana

sabato, 13 marzo 2021, 11:12

Grazie anche a risorse messe a disposizione dal comune con un bando rivolto a soggetti del 'privato sociale' per realizzare e riqualificare luoghi di comunità e spazi di aggregazione

venerdì, 12 marzo 2021, 14:00

Sono conclusi i lavori del maxi-intervento di potenziamento dell'impianto "Altopascio centro" in via Bientinese, il principale dei cinque depuratori presenti sul territorio comunale, ai quali vengono recapitati i reflui raccolti dalla rete fognaria

venerdì, 12 marzo 2021, 13:46

L'amministrazione comunale in vista delle prossime festività pasquali lancia in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali la campagna 'Pasqua a casa tua 2021' per sostenere le attività del settore eno-gastronomico (ristoranti, pasticcerie, bar, enoteche, alimentari, aziende agricole) in questo periodo di crisi dovuto all'emergenza Covid

venerdì, 12 marzo 2021, 13:22

Lo stadio comunale di Porcari 'si è fatto bello'. A febbraio sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico e con i primi giorni di marzo è stata completata la posa del manto sintetico sugli oltre 7000 metri quadrati di campo da gioco

giovedì, 11 marzo 2021, 23:19

Pubblicata oggi l'ordinanza che introduce nuove limitazioni sui territori di Altopascio, Porcari e Montecarlo. Divieto di stazionamento nelle aree pubbliche, siano esse parchi o piazze

giovedì, 11 marzo 2021, 16:39

Parlano chiaro i consiglieri di Altopascio Fagni e Marchetti di fronte agli ultimi episodi in città, in particolare della devastazione del casottino del Sibolla