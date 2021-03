Piana



Partite da S. Andrea in Caprile e da S. Pietro a Marcigliano le asfaltature

lunedì, 29 marzo 2021, 17:41

Sono iniziate in alcuni tratti di via di Valli a Sant’Andrea in Caprile e in via per San Pietro a San Pietro a Marcigliano le asfaltature varate dall’amministrazione Menesini, e contenute in due lotti di lavori, uno per un importo di 185.000 euro e l’altro per un importo di 400.000 euro, per un totale di 585.000 euro di asfaltature nella zona nord, centro e sud del territorio comunale.

Le strade interessate dagli interventi per la posa di nuovo manto stradale, oltre a via di Valli e via per San Pietro, saranno nei prossimi giorni anche via Vecchia Pesciatina, lo Stradone di Camigliano, via di Valgiano a Valgiano, e via Ilio Menicucci a San Gennaro. Via Menicucci, sarà asfaltata con asfalto natura, perché inserita all’interno del progetto di valorizzazione dei borghi storici che l’amministrazione comunale sta portando avanti da alcuni anni.

“Prosegue in modo sempre più visibile il progetto 'Strade sicure', progetto con cui vogliamo mettere in sicurezza le vie del nostro territorio. E’ un lavoro che portiamo avanti anche grazie ai cittadini e alle loro segnalazioni, che ci permettono di realizzare un cronoprogramma sempre aggiornato di interventi - afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Il nostro obiettivo è sia aumentare la sicurezza stradale, che ricordiamo necessita sempre anche del rispetto del codice della strada da parte di chi guida, sia rendere più belli i nostri paesi e i luoghi in cui viviamo. La cura delle strade risponde a entrambe le esigenze, che per noi sono entrambe prioritarie”.

Domani (martedì 30), inoltre, partiranno anche i lavori del lotto da 400.000 euro di asfaltature, che interesserà le seguenti strade: via di Valgiano a Valgiano, via del Giardinetto e via di Pelago a Marlia, via delle Selvette a Segromigno in Monte, via di Circonvallazione e via di Villa a San Ginese, via del Molino a Castelvecchio di Compito.

“Con l’arrivo della bella stagione – conclude l’assessore Del Carlo – il piano delle asfaltature andrà avanti spedito. Dopo questi interventi che si realizzeranno nel giro di alcune settimane, ne sono in programma anche altri”.