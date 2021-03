Piana



'Pasqua a casa tua 2021': numerose le adesioni alla campagna a sostegno di ristoranti e attività del settore eno-gastronomico

venerdì, 19 marzo 2021, 16:00

Sono oltre trenta i ristoranti e le attività del settore eno gastronomico che hanno aderito alla campagna 'Pasqua a casa tua 2021' promossa dall'amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali per sostenere le attività del settore eno-gastronomico (ristoranti, pasticcerie, bar, enoteche, alimentari, aziende agricole) in questo periodo di crisi dovuto all'emergenza Covid.

Le attività aderenti offrono menu pasquali, offerte pasquali come, ad esempio, colombe ed uova artigianali o vino biologico locale e servizi di asporto e consegna a domicilio.Le consegne a domicilio saranno effettuate con la collaborazione di un'associazione di volontariato.

"Siamo soddisfatti dell'alta adesione di ristoranti e attività del settore eno gastronomico del nostro territorio a questa nuova iniziativa promossa per sostenere concretamente il settore in questa difficile congiuntura economica dovuta all'emergenza sanitaria, così come abbiamo fatto in occasione di altre festività con esiti positivi - afferma l'assessore al commercio, Serena Frediani -. Invitiamo i cittadini ad usufruire di questi servizi con i quali si vuole anche contribuire a rendere la Pasqua un po' più serena per la comunità".

Di seguito l'elenco delle attività aderenti all'iniziativa suddivise per frazioni:

Ristoranti:

Marlia: Pilato, pinsa birra e gelato,tel. 0583 051638 - 328 5369771 (solo Whatsapp) (asporto e consegna a domicilio), www.pilatomarlia.it Facebook; @pilatomarlia; Ristorante pizzeria La Fraga tel 0583407572 – 3481485977 (Menu speciale di Pasqua, asporto e consegna a domicilio) Facebook @ristlafraga; Pizzeria Focacceria Lo Spiedo di Danilo, tel. 348/4777828 (asporto e consegna a domicilio) Facebook: Lo Spiedo Di Danilo;Pizzeria Olimpia, tel 349/8472583 (asporto e consegna a domicilio) Facebook: @barolimpiamarlia.

Valgiano: Agriturismo al vecchio metato tel 347/8451667 (asporto e consegna a domicilio) www.alvecchiometato.it – Facebook:@agriturismoalvecchionetatolucca.

Petrognano: Il ristoro della Fattoria di Petrognano, tel 0583 978277 -3381255359 (menu speciale di Pasqua, asporto, consegna a domicilio) www.fattoriadipetrognano.com - Facebook: @ilristorodellafattoriadipetrognano.

Segromigno in Monte: Puppo Appera tel 0583/920552 (asporto) www.facebook.com/pg/pizzeriapuppoappera/menu/; Osteria La Pollastra tel 388/9596117 (asporto) Facebook: Ristorante La Pollastra.

Gragnano: Osteria da mi pa', tel 0583/975010 – 3492118273 (menu speciale di Pasqua, asporto, consegna a domicilio) Facebook: Osteria da mi pa; Ristorante Serendepico,tel 366/4159677 (asporto) Facebook: @ristorante.serendepico.

Lammari: Ristorante Accasatua, 0583/436430 – 379/1317487 (menu speciale di Pasqua, asporto) Facebook: @accasatua; Pizzeria Il Fiocco Rosso, tel. 0583/962726 (asporto, consegna a domicilio)Facebook: @pizzeriailfioccorosso.

Lunata: Ristorante Pizzeria Il Linchetto tel 340/3015961 (asporto, consegna a domicilio),Facebook: @illinchetto; Il Boccale tel 0583/935279 (asporto, consegna a domicilio) @ilboccale.

Capannori: Ristorante Forino, tel. 0583/935302 – 333/8536375 (asporto) http://www.ristoranteforino.it/menu/ - Facebook @ristoranteforino; Bistrot Gusti Antichi e sapori nuovi tel. 0583 396949 ( menu speciale di Pasqua, asporto, consegna a domicilio).

Vorno:Lo Stuzzichino tel 329/6044476 (menu speciale di Pasqua, asporto, consegna a domicilio) http://www.lostuzzichino.lucca.it/it/home/ Instagram: @lostuzzichinoevents; Il rio di Vorno tel 0583/971081 (asporto) Facebook: @IlRioDiVorno; Ristoro A Bimbotto tel 0583/971193 (asporto) ,Facebook: @ristorante.bimbotto,

Guamo: Eno Ristorante Micheloni, tel 0583/947036– 333/2128829 (asporto, consegna a domicilio)@ristorantemicheloni.

Colognora di Compito: Ristorante La Cantina di Alfredo, tel 0583/980192 – 331/3876800 (asporto) www.lacantinadialfredo.it - Facebook: @lacantina.dialfredo.

Massa Macinaia: Ristorante Pizzeria La Conca, tel 0583/909532 (asporto, consegna a domicilio) Facebook:@La Conca e Instagram ristorante_laconca.

Colle di Compito: Ristorante Pizzeria Il Giardinetto tel 0583/979032 – 333/5372598 (Menu speciale di Pasqua, asporto, consegna a domicilio) Facebook:@ristopizzagiardinetto.

Alimentari e altre attività settore eno gastronomico:

Marlia: Ingro Ca.ri.co. Tel 0583/308031 (uova di Pasqua, colombe, confezioni pasquali, consegna a domicilio) Facebook: @ingrobeveragefood; La cucina di Orsy tel 339/7142443 (Pasticceria dolce e salata - prenotazione entro il 31 marzo- consegna a domicilio),Facebook@lacucinadiorsy.it; Pasticceria Del Cima, tel 0583 407918 (Colombe artigianali e dolci della tradizione, consegna a domicilio) Facebook: @pasticceriadelcima.

Segromigno in Monte: Pasticceria Il girasole tel. 0583 927894 -333 1259277 (Colombe artigianali, consegna a domicilio) www.pasticceriailgirasole.it Facebook @pasticceriailgirasole; Supermercato Sigma tel 0583 928045 – 348 5174613 (Tipicità pasquali e prodotti a km0, consegna a domicilio) Facebook: Gabriella Giusfredi Aldo Bandiera.

Lammari: Bar Cin cin tel 0583/962071 - 335/5391974 (Uova di Pasqua, prodotti al cioccolato, spumanti e liquori, consegna a domicilio) Facebook: Bar Cin Cin. Instagram: barcincinlammari; Osteria di Lammari tel 0583/962011 – 329/5946103 (Colombe, prodotti di enoteca, vini, consegna a domicilio)" Facebook: Osteria di Lammari; Torteria-gelateria Da Enea tel 370/3785620, (Torte casalinghe, colombe e gelato artigianale, pasticceria salata, consegna a domicilio) Facebook: Torteria Da Enea.

Lunata: Pasticceria Dulcinea tel 0583/997712 – 348/5660839 (Uova di Pasqua e colombe artigianali) @DulcineaLunata.

Capannori: Pasticceria Pracchia, tel 0583/935427 – 339/5425869 (Uova di Pasqua e colombe artigianali, consegna a domicilio) Facebook: @PasticceriaPracchia; Rosticceria Marfisa tel 0583/936286 333/2599218 (Uova di Pasqua e colombe, consegna a domicilio Facebook: @Rosticceriamarfisa.

Guamo: Bar pasticceria Sottopoggio tel. 058394169 – 3922944802 (Prodotti artigianali: colombe, dolci pasquali, uova di Pasqua, consegna a domicilio) Facebook: Pasticceria Sottopoggio.

San Leonardo in Treponzio: Pasticceria Fabirica tel 0583/90299 – 333/4216479 (Colombe artigianali, consegna a domicilio) www.pasticceriafabiricalucca.com Facebook e instagram: Pasticceria Fabirica.

E' ancora possibile aderire all'iniziativa 'Pasqua a casa tua 2021' inviando una mail all'indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it