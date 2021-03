Piana



Porcari e Legambiente, nuove attività di cura del paese in cantiere per il 2021

sabato, 20 marzo 2021, 12:27

Prosegue, e si rinnova, la collaborazione tra il comune di Porcari e Legambiente Capannori e Piana lucchese. L'obiettivo è coltivare, con attività periodiche e quotidiano esempio, una diffusa sensibilità di cura per la 'casa comune'.

Ieri (19 marzo) il vicesindaco e assessore all'ambiente Franco Fanucchi ha incontrato in municipio la presidente dell'associazione, Maria Cristina Nanni, la delegata per il Comune di Porcari nel consiglio di amministrazione di Ascit, Serena Sgammini, la geometra Norma Deliso in qualità di funzionaria responsabile dell'ufficio comunale competente ed Emiliana Scarciello, rappresentante porcarese nel direttivo di Legambiente. Un'occasione sia per definire i termini di rinnovo della convenzione appena scaduta, sia per mettere a punto nuove idee e nuovi progetti per il 2021.

“Il Comune di Porcari, lo scorso anno, ha avuto una prima e positiva esperienza di collaborazione con Legambiente. Ricordiamo – dice Franco Fanucchi – il servizio di noleggio delle biciclette elettriche in piazza Unità d'Italia, per incentivare nuove e più ecologiche forme di mobilità. Ma anche la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata e l'organizzazione di giornate di impegno civico come 'Puliamo il mondo'. Quest'anno – conclude il vicesindaco – vogliamo ampliare ulteriormente il raggio di azione e di collaborazione, per questo abbiamo chiesto a Legambiente un progetto più organico da attuare insieme nel nostro paese”.

Commenta la presidente di Legambiente Capannori e Piana lucchese, Maria Cristina Nanni: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino a qua, ma vogliamo fare di più per Porcari. Pensiamo per esempio di continuare con le pulizie periodiche di strade e luoghi sensibili del territorio in collaborazione con i volontari del Palio della Spazzatura, così come di coinvolgere associazioni e cittadini nell'attenzione e nella tutela dell'ambiente con escursioni, pedalate, seminari, workshop per imparare l'arte del recupero e del riuso: insomma, momenti di condivisione di valori sani che siano anche occasioni di incontro e confronto”.