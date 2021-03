Piana



Riqualificati spazi sportivi alle parrocchie di Marlia e San Colombano

sabato, 13 marzo 2021, 11:12

Sono terminati i lavori di riqualificazione degli spazi dedicati all'attività sportiva e ricreativa realizzati dalle parrocchie di S.Maria Assunta e Giovanni Evangelista di Marlia e di San Colombano su aree di loro proprietà realizzati con il contributo dell'amministrazione comunale, che, con un apposito bando ha messo a disposizione risorse destinate ai soggetti del “privato sociale” (associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, comitati) per la realizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e beni comuni ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Gli spazi così come previsto dal bando saranno messi a disposizioni di tutti i cittadini.



Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha compiuto un sopralluogo ad entrambe le strutture insieme a Don Agostino Banducci, parroco di Marlia e Don Damiano Pacini, parroco di San Colombano.



“Siamo soddisfatti della realizzazione di queste due aree destinate a varie pratiche sportive e ad attività ricreative rivolte a tutte le età - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Grazie anche ai contributi dalla nostra amministrazione messi a disposizione tramite un apposito bando, per creare nuovi spazi con funzioni sportive, culturali, aggregative e ricreative sul territorio, sono stati creati due 'luoghi di comunità' a disposizione di tutti i cittadini. Ringraziamo le parrocchie di Marlia e di San Colombano per l'impegno profuso nella realizzazione di queste opere. Non appena l'emergenza sanitaria ce lo consentirà inaugureremo queste due strutture. Altri progetti di questo tipo sempre cofinanziati dal Comune saranno realizzati in altre aree del territorio per offrire alla comunità un numero maggiore di spazi dove praticare sport ed altre attività”.



A Marlia, in via della Chiesa, nell'area situata dietro la chiesa, è stato mantenuto il campo da bocce esistente che è stato interessato da alcune opere di riqualificazione ed è stato realizzato un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo. Realizzato, inoltre, anche un campo da calcetto. L'area che ospitava in precedenza il campo da tennis è stata trasformata in spazio ad uso ricreativo. Nell'area verde è stato inoltre realizzato un parco giochi e sono state messe a dimora alcune essenze vegetali. Costruiti anche camminamenti pedonali che collegano gli accessi ai campi sportivi e le aree a verde. Infine è stato completamente sostituito e ampliato l'impianto di illuminazione.



A San Colombano, in via delle Ville, nell'area di fronte alla chiesa, è stato riqualificato il campo da calcetto esistente e sono stati realizzati un campo da bocce regolamentare e un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo. Nell'area verde sono stati realizzati spazi comuni, un parco giochi e sono state messe a dimora essenze vegetali. Realizzati anche camminamenti che collegano l'accesso con i campi da gioco e le aree a verde. Tutti gli spazi inoltre sono stati dotati di un nuovo impianto di illuminazione.