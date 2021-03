Piana



Riuscirà una band a salire su un palco dopo un volo di 4 mila 200 metri?

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:56

Riuscirà una band a salire su un palco dopo un volo di 4200 metri? Cos’è “Synchronizer”? “Synchronizer” è il terzo album dei Piqued Jacks, realizzato tra lo studio Esagono di Rubiera (RE) e l’Inghilterra a fianco di tre dei top producer della scena britannica: Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari).

Ambizioso, consistente e genuino: ancora una volta i quattro si impongono come una delle realtà più interessanti ed uniche del rock contemporaneo internazionale. In uscita il 19 marzo 2021 e primo disco per il catalogo INRI, “Synchronizer” è stato da loro definito come “il lavoro più completo, vario ed incisivo” della propria carriera. Diversissime le anime al suo interno, distribuite in 11 brani che si avvicendano in una scaletta fluida ed emozionante – impreziosita dalla collaborazione con Francesco “Fry” Moneti dei Modena City Ramblers – capace allo stesso tempo di allargare gli orizzonti della band e dare continuità ai precedenti capitoli discografici. L’accoglienza è già calorosa: i primi singoli estratti sono entrati in rotazione su Radio Rai, MTV, BBC Radio e Kerrang! Radio, sono stati aggiunti alle playlist ufficiali di Spotify, Apple Music e Anghami ed hanno riscosso l’attenzione di illustri showcase festival come Musexpo (Los Angeles), CMW (Toronto), MMB (Bucharest) e SXSW (Austin). Ispirato dalla magia di uno stormo di uccelli in volo, “Synchronizer” è lo strumento per ricalibrare – sincronizzare, appunto – il proprio orologio biologico sulla bellezza del presente e sulla forza dei legami costruiti sulla condivisione del medesimo passo, aiutandoci a migrare lontano dall’ansia del futuro e sorvolando le difficoltà con una splendida coreografia collettiva.

“Synchronize your wings” In condizioni "normali" avremmo optato per il solito concerto. Questo per il momento non si può fare, così la band ha ideato un qualcosa di speciale e sensazionale in linea con il periodo anormale che stiamo vivendo, durante cui, tra mille ostacoli, è nato anche l’album stesso. Location: Aeroporto di Capannori (Lucca).

Quando: 27 o 28 Marzo 2021 Dettagli tecnici: tutto rigorosamente live, a cura di operatori video/foto e fonici da palco I Piqued Jacks arrivano vestiti da live, si preparano e salgono su un piccolo aereo seguiti da un paio di operatori che seguiranno il tutto in diretta streaming. L'aereo decolla, dopo 15 min è in quota. Arrivati in quota (sempre seguiti da altri due operatori che riprenderanno il tutto) la band si lancerà col paracadute, un volo di circa 6 minuti in cui i presenti a terra ed il web collegato li vedrà ricomparire una volta aperto il paracadute. Saranno in tandem con gli istruttori e faranno delle figure "sincronizzate".

Nel frattempo sulla pista dove atterreranno comparirà la scritta "Synchronizer". Una volta atterrati saliranno sul palco (all’aperto, con la pista sullo sfondo dietro di loro) e inizieranno a suonare l’intero album. La sfida sarà raccontare il volo "sincronizzato" della band e vedere se dopo tutto questo riusciranno a salire sul palco e suonare. Potranno essere invitati giornalisti e un pubblico ristretto di 20/30 persone. Nei giorni successivi avremo un altro momento di hype, ovvero quando saranno pubblicate le riprese del lancio e del volo. Quello che si può dire di “Synchronizer” è, al di là di gusti, generi ed etichette, che la sua più grande qualità è l’incredibile forza di coinvolgere emotivamente chi ascolta, tante sono la profondità e la passione riversate dai Piqued Jacks in ogni suo minimo, infinitesimale dettaglio.