Scannerini (FI): "Viale Europa, la provincia intervenga"

venerdì, 5 marzo 2021, 08:21

"Il viale Europa di Marlia e Lammari non ne può più". Così dichiara Matteo Scannerini, consigliere provinciale e capogruppo di Forza Italia a Capannori. "Le piogge delle score settimane hanno messo a dura prova la tenuta dell'asfalto, già usurato da tempo".



"Il risultato è stato l'apertura di numerose buche lungo tutto il tratto di strada, pericolose e dannose per i veicoli di passaggio" afferma.



"Sappiamo che a breve (se i tempi saranno rispettati), partiranno gli importanti lavori che vedono l'ampliamento di fognatura e acquedotto e che, subito dopo avremo, a regola, una riasfaltatura generale come non avviene da anni" sottolinea Scannerini.



"E' chiaro però che, non possiamo aspettare. La provincia, quindi, intervenga per il ripristino delle carreggiate e la messa in sicurezza della viabilità" conclude.