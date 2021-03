Piana



Tamponi rapidi ad Altopascio: drive-through nel parcheggio dietro la sede della Misericordia

lunedì, 22 marzo 2021, 21:14

Tamponi rapidi ad Altopascio: aperte le prenotazioni nelle farmacie del territorio e sul portale della Farmacia Tonini, www.farmaciatonini.eu. Da mercoledì, 24 marzo, infatti, i cittadini di Altopascio potranno effettuare, su prenotazione, i tamponi antigienici rapidi nella tensostruttura di via fratelli Rosselli, sul retro della sede della Misericordia di Altopascio. Un servizio nuovo e molto atteso, reso possibile grazie alla collaborazione tra realtà ed enti diversi: la Farmacia Tonini da una parte, che ha coinvolto l'amministrazione comunale e la Misericordia, per diventare partner dell'iniziativa; il Comune che, a sua volta, ha dato il patrocinio all'iniziativa e ha attivato la collaborazione con la Farmacia comunale (Badia Pozzeveri). E poi, ancora, le altre farmacie del territorio, tra cui la Farmacia La Calendula di Chimenti e la Farmacia comunale di Badia Pozzeveri. Il tutto coordinato dalla Farmacia Tonini del dottor Giovanni Regoli, che ha creato il portale unico per le prenotazioni, così da rendere ancora più agevole ogni passaggio per i cittadini. Andando sul sito www.farmaciatonini.eu, infatti, ogni cittadino potrà prenotare direttamente il proprio tampone rapido, secondo i giorni e gli orari disponibili. È inoltre possibile recarsi o telefonare alla propria farmacia di riferimento e chiedere la prenotazione del tampone rapido.

L'area di via fratelli Rosselli diventerà quindi un vero e proprio hub socio-sanitario dedicato alla prevenzione e alla cura, attraverso anche un'apposita ordinanza comunale che regola il transito delle auto, senza interferire con il parcheggio esistente. Qui, infatti, si svilupperà il drive-through per i cittadini che devono effettuare il tampone: da subito è attiva la prenotazione per i tamponi rapidi a pagamento (22 euro), mentre nel giro di breve entrerà in funzione anche la convenzione tra Regione Toscana e farmacie, per i tamponi rapidi gratuiti agli studenti minorenni e maggiorenni, relativi genitori (anche se separati o non conviventi), relativi sorelle o fratelli, altri familiari o studenti conviventi, i nonni (anche non conviventi), studenti universitari (anche coloro che frequentano Università fuori regione) e studenti dei percorsi istruzione e formazione professionale. Rientrano inoltre nella gratuità il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi prima infanzia; e il personale degli enti di formazione professionale.

"Una partnership pubblico-privata di grande rilievo - commenta il sindaco, Sara D'Ambrosio -, Ringrazio Misericordia Altopascio, per la presenza e il supporto, logistico. E ringrazio la nostra Farmacia comunale e tutte le altre farmacie, perché sono costantemente impegnate per supportare la popolazione".