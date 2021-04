Piana



Al via il potenziamento della casa di salute di Marlia

venerdì, 30 aprile 2021, 15:59

di chiara grassini

A fine maggio inizieranno gli interventi di potenziamento della casa di salute di Marlia per migliorare il sistema e i percorsi interni. La struttura chiuderà per sette mesi ma saranno comunque garantiti i serivizi essenziali. Costo complessivo dei lavori circa due milioni di euro. Continueranno a rimanere aperti al pubblico il centro prelievi, lo sportello Cup e le varie attività amministrative. E' quanto emerso questa mattina durante l'incontro alla casa della salute con il direttore della zona distretto piana di Lucca Luigi Rossi, il sindaco di Capannori Luca Menesini, il responsabile tecnico Michele Riccio e Antonio Sconosciuto di Capannori Servizi.



"E' sempre stato un punto di grande interesse il polo e vorremmo farlo diventare migliore di quello che è adesso - ha spiegato Rossi - Salvo imprevisti i lavori si dovrebbero concludere in sette o otto mesi". Certo, la struttura è un punto di riferimento per un vasto territorio come Capannori. Come lo è anche quella al Turchetto che riaprirà martedi e l'altra a San Leonardo in Treponzio.



"La casa della salute è importante per tutta la piana sia per i servizi socio-sanitari, territoriali e distrettuali in capo all'Asl - ha fatto sapere il primo cittadino - Gli investimenti sulla sanità locale sono una priorità ma anche un punto di partenza che permette di riqualificare spazi per implicare i servizi e potenziarli."



Il progetto punta su due aspetti fondamentali:anziani non autosufficienti all'interno dell'edificio che a domicilio, e azione di prevenzione. In altre parole oltre al ricovero è basilare la cura delle persone a casa.