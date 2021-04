Al via presso il Coc un servizio di informazione sulla vaccinazione anti Covid

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 aprile 2021, 18:10

Lunata, dunque e inevitabilmente, si spoglia di alcuni personaggi che per quelli come me, bambini di un tempo, hanno costituito come spesso avviene nei paesi, punti di riferimento per una storia minore, ma non di secondaria importanza

lunedì, 19 aprile 2021, 18:10

Spazi esterni aggiuntivi per svolgere al meglio il proprio lavoro. Anche per il 2021, in vista della riapertura del 26 aprile (qualora la Toscana fosse zona gialla), l'amministrazione D'Ambrosio, in linea con quanto previsto anche dal decreto nazionale, dà la possibilità ai commercianti altopascesi di richiedere lo spazio esterno gratuito,...

lunedì, 19 aprile 2021, 18:00

L’amministrazione Menesini celebrerà il 76° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative promosse in collaborazione con l’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea in Provincia di Lucca, Anpi Lucca, Patto per la Scuola e Associazione PerSanPietro

domenica, 18 aprile 2021, 16:32

Il vecchio cimitero di Marlia è in pessime condizioni sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, l'incuria va avanti da anni e nessuno pulisce o sistema

sabato, 17 aprile 2021, 17:18

Milleottocentonovanta nuovi alberi: un polmone verde di quasi duemila esemplari nascerà ad Altopascio nel prossimo autunno, grazie al bando regionale Toscana Carbon Neutral, vinto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D'Ambrosio

sabato, 17 aprile 2021, 11:02

Partirà dalla sede dell'Agenzia delle Entrate per poi percorrere via di Vorno, un tratto di via di Coselli e Via Stipeti, via di Campitello, via di San Pieretto e via di Sottopoggio