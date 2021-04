Cantieri, Fdi: "Non siamo contrari ai lavori che migliorino utenze e arredo urbano di Capannori"

Altri articoli in Piana

giovedì, 15 aprile 2021, 15:38

A partire dal prossimo ottobre a Capannori saranno piantumate oltre 1.300 nuove alberature autoctone che andranno a rendere più verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e viabilità di varie frazioni

giovedì, 15 aprile 2021, 13:54

Domenica 18 aprile i volontari di Plastic Free Onlus, insieme all'associazione Terra di Mezzo, con il patrocinio del comune di Altopascio e la collaborazione di Flowe, organizzano una mattinata dedicata alla raccolta della plastica e, più in generale, dei rifiuti abbandonati, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale.

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:30

Nell’area verde ubicata tra l’ufficio postale e il parcheggio vicino alla zona della chiesa. Con un secondo lotto sarà creata un’area verde relax attrezzata rivolta alle persone con disabilità

martedì, 13 aprile 2021, 17:10

Presto Capannori avrà una mappa della mobilità pedonale comunale. Prosegue infatti il percorso per la sua realizzazione grazie al progetto 'Capannori in redola', lanciato lo scorso dicembre dall'amministrazione comunale con lo scopo di riportare in vita le vecchie redole e, più in generale, i percorsi pedonali di pianura come strade...

martedì, 13 aprile 2021, 08:48

Il segreto di un buon lavoro risiede nella passione e nella dedizione verso lo stesso. Lo sa bene Michele Tassone, titolare dell'officina Electric Car di Capannori. Fin da piccolo appassionato di motori, oggi corre in moto e risolve i problemi di impianti, di elettronica e meccanica nelle automobili dei suoi...

lunedì, 12 aprile 2021, 17:39

Villa Basilica, le forti piogge creano una serie di smottamenti. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Villa Basilica e, in particolare, il vicesindaco Giordano Ballini, che da questa mattina (lunedì 12 aprile) è presente sul territorio per raccogliere segnalazioni e coordinare gli interventi