Capannori, finanziamento regionale per il progetto 'Amaca'

giovedì, 15 aprile 2021, 15:38

A partire dal prossimo ottobre a Capannori saranno piantumate oltre 1.300 nuove alberature autoctone che andranno a rendere più verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e viabilità di varie frazioni.

L'amministrazione comunale con il progetto 'Amaca' (Alberi per Migliorare l'Aria a CApannori) si è aggiudicata un finanziamento regionale di 189.064,89 euro (pari al 69% delle spese ammissibili) - il progetto ha un costo complessivo di circa 435 mila euro - , nell'ambito di un bando della Regione Toscana relativo all'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano.

Finanziamento che consentirà di dare il via a questa operazione 'verde' con la quale verranno messe a dimora varie specie di piante, scelte in base a criteri di ridotta allergenicità, elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, privilegiando essenze autoctone e in linea con la vegetazione preesistente nei vari siti interessati. Tra queste ci saranno aceri campestri, lecci, farnie, olmi campestri, meli da fiore, ciliegi, salici bianchi, viburno tino, magnolie sempreverdi, cipressi.Per una delle aree interessate da nuove piantumazioni, ovvero il tratto di via Martiri Lunatesi che va da piazza Aldo Moro a Via della Piscina, l'intervento sarà realizzato entro maggio e prevede la messa a dimora di 30 piante di malus floribunda (meli).

“Vogliamo che Capannori sia sempre più verde e con una migliore qualità dell'aria – afferma l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro -. Per questo ad ottobre, grazie anche all'ottenimento del finanziamento regionale, daremo il via alla prima fase di un progetto pluriennale di messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale che costituisce uno degli obiettivi strategici della nostra amministrazione per abbattere gli agenti inquinanti e migliorare la qualità dell'aria, ma anche per rendere più bello il paesaggio urbano. In questa fase la piantumazione interesserà 11 aree di proprietà comunale situate all'interno dei centri urbani e in particolare alcuni parchi dell'area centrale del comune. Prossimamente daremo il via ad un percorso di condivisione con la cittadinanza per confrontarci sui progetti previsti per le varie aree di intervento. Il progetto 'Amaca' proseguirà con una seconda fase che prevede il coinvolgimento dei privati proprietari di terreni incolti, delle imprese e delle associazioni del territorio disponibili a dare il loro contributo per la messa a dimora di nuove alberature. La piantumazione di migliaia di nuovi alberi sul territorio comunale sarà un obiettivo prioritario per i prossimi anni”.

Di seguito le aree interessate dalle nuove piantumazioni autoctone (606 alberi ad alto fusto, 543 arbusti, e 216 fitocelle): Capannori: via Guido Rossa; Via Martiri Lunatesi, via della Piscina (dove sarà realizzata anche una pista ciclo pedonale protetta), area della mensa dietro piazza Aldo Moro, via Don Aldo Mei; Lammari: area a verde pubblico situata tra il cimitero e via Lombarda; Marlia: via Puccini e nuovo parco urbano di via della Chiesa; Lunata: area verde tra via Berti e via del Tanaro; Guamo, via nuova di Guamo (area verde presso piazza Maestri Guami); Colle di Compito: via nuova di Colle di Compito (area verde presso il parcheggio del cimitero di via Nuova).