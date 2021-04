Piana



Electric Car, il regno di Michele Tassone

martedì, 13 aprile 2021, 08:48

di chiara bernardini

Il segreto di un buon lavoro risiede nella passione e nella dedizione verso lo stesso. Lo sa bene Michele Tassone, titolare dell'officina Electric Car di Capannori. Fin da piccolo appassionato di motori, oggi corre in moto e risolve i problemi di impianti, di elettronica e meccanica nelle automobili dei suoi clienti.

"Il nostro obiettivo è da sempre quello di dare un servizio completo e soddisfacente - racconta Michele - Ho iniziato a lavorare qui da ragazzino, aiutavo mio padre e cercavo di capire come funzionasse, è un mestiere che mi ha sempre affascinato".

L'attività è aperta a gestione familiare dall'85. Poi, ventisei anni fa, Tassone assieme al socio Brizzi, decide di trasferirsi dalla sede originaria in quella che dal '95 è il suo porto sicuro. Sempre al passo con i tempi, da un anno effettua trattamenti di sanificazione a base di ozono: "Dall'inizio della pandemia è sempre più frequente che i clienti chiedano questi servizi dopo aver fatto salire qualcuno in macchina o semplicemente per sentirsi più sicuri nel loro abitacolo - spiega Michele - Si tratta di un modo per annientare quasi al 100 per cento i batteri e i virus che si depositano sui sedili, sullo sterzo, dentro i climatizzatori o anche solo nell'aria all'interno della macchina. Abbiamo deciso di includerlo gratuitamente per coloro che vengono a fare i tagliandi, ma è possibile anche richiederlo in maniera isolata".

Rapida, efficiente ed efficace è la loro metodica di lavoro: "È possibile recarsi in officina e consegnare l'auto, ma di norma siamo noi che per facilitare il servizio andiamo a prenderla a casa e nel giro di un'ora la vettura è rimessa a nuovo - prosegue - A parte quest'aspetto il nostro mestiere non si è modificato molto a seguito della pandemia, ma comunque anche solo l'introduzione di questo servizio è stato un bel cambiamento, ma ne vale tutto il tempo in più".

La salute dei clienti e dei cittadini, dunque, per Michele è al primo posto, tanto che lo scorso marzo lui per primo ha deciso di mettersi a disposizione per tutti coloro che avessero bisogno.

"Non abbiamo mai chiuso e non perché non fossimo preoccupati, soprattutto all'inizio. Ci è sembrato però corretto aiutare, nel nostro piccolo, tutti coloro che avevano bisogno - conclude Tassone - È capitato che i medici o le ambulanze necessitassero di assistenza tecnica e noi, per quanto possibile, abbiamo messo in campo le nostre forze per dare una mano mano in un momento così particolare".

Il sorriso stampato in volto, la battuta pronta e una grande voglia di lavorare, questo è Michele Tassone che - quando non corre in moto - si diverte ad aggiustare le macchine e soddisfare i suoi clienti, tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30.

Foto Ciprian Gheorghita