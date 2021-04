FI: raccolta firme per chiedere telecamere e cestini in piazza a Lammari

Altri articoli in Piana

giovedì, 29 aprile 2021, 16:42

Sono una trentina i ristoranti, le pizzerie e le altre attività di ristorazione che hanno finora aderito alla campagna di promozione 'Ristoranti sotto le stelle' lanciata dall'amministrazione Menesini per sostenere e valorizzare il settore della ristorazione

giovedì, 29 aprile 2021, 13:14

La domanda da parte degli enti interessati dovrà essere presentata mediante la compilazione di una apposita scheda di adesione e della scheda di progetto allegati all'Avviso in modalità informatica a mezzo PEC all'indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

giovedì, 29 aprile 2021, 12:26

Una delle più sorprendenti dimore storiche d’Italia apre al grande pubblico per il 2021 con i 16 ettari di giardini rinnovati e nuovi spazi restaurati, mai stati visitabili prima

giovedì, 29 aprile 2021, 12:22

Apre lunedì 3 maggio il bando per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2021-2022, finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia per l'erogazione del 'Pacchetto scuola'

giovedì, 29 aprile 2021, 10:04

Lo straniero, in Italia senza una fissa dimora, ma munito di regolare documento di soggiorno sul territorio nazionale, approfittando dell’assenza dei proprietari, si era introdotto all’interno di un’abitazione di via del Valico, non molto lontano dalla sede della locale stazione dei carabinieri

mercoledì, 28 aprile 2021, 18:19

Vicenda giudiziaria Basile: il Comune di Altopascio vince la causa al Consiglio di Stato e non dovrà più pagare un milione e mezzo di euro di danni