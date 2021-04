Piana



Forti piogge: smottamenti a Villa Basilica

lunedì, 12 aprile 2021, 17:39

Villa Basilica, le forti piogge creano una serie di smottamenti. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Villa Basilica e, in particolare, il vicesindaco Giordano Ballini, che da questa mattina (lunedì 12 aprile) è presente sul territorio per raccogliere segnalazioni e coordinare gli interventi.

Le forti piogge, infatti, hanno causato una serie di smottamenti: così in via Franchi a Villa Basilica, a San Marco e a Colognora. Il Comune ha immediatamente fatto partire i lavori per ripristinare la viabilità e ha interessato la Provincia di Lucca affinché venga messo in sicurezza un tratto della Sp 55 in località Pracando.

Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza. Inoltre per qualsiasi necessità o informazione le persone possono contattare il Comune di Villa Basilica.