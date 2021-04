Piana



Italiani in piazza ad Altopascio contro il ddl Zan: era ora

domenica, 25 aprile 2021, 18:07

di chiara grassini

Il Movimento Nazionale la Rete dei Patrioti ha organizzato un presidio in piazza della Magione ad Altopascio per dire nuovamente no al ddl Zan. Il disegno di legge approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è fermo al Senato.

"L'obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza sul tema - ha spiegato Augusto Gozzoli, portavoce Centro Italia - Si tratta di una legge repressiva che impedisce al mondo cattolico, agli insegnanti di religione, ai sacerdoti e ai catechisti di esprimere una loro opinione".

"Non si capisce bene quale sia la necessità di questa legge che tutela le persone omosessuali - prosegue - Sono già protette dalle leggi ordinarie. Se mi rendo responsabile di un'aggressione nei confronti di un individuo vengo punito a prescindere dall'orientamento sessuale della persona".