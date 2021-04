Piana



Più sicurezza agli incroci in località "Ponte alla Posta" e "Osteria" a Lammari

sabato, 24 aprile 2021, 12:25

Aumenta la sicurezza agli incroci in località 'Ponte alla Posta' e 'Osteria' a Lammari grazie a nuovi interventi sugli impianti semaforici realizzati dall'amministrazione comunale. Il semaforo situato all'incrocio tra Viale Europa e via delle Ville in località 'Ponte alla Posta' è stato infatti recentemente sostituito con un nuovo impianto semaforico 'intelligente', in grado cioè di variare la durata del verde su entrambe le strade a seconda del flusso di traffico e nelle prossime settimane sarà dotato di una telecamera per il controllo elettronico delle infrazioni semaforiche. Il dispositivo rileverà cioè 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il rosso e gli automobilisti indisciplinati saranno quindi sanzionati dalla polizia municipale. Ad aumentare la sicurezza di questa intersezione stradale particolarmente critica anche per la vicinanza di edifici che limitano la visibilità nell’area c'è la realizzazione, già avvenuta, di un passaggio pedonale a chiamata particolarmente utile vista la vicinanza della scuola.



L'incrocio posto tra via delle Ville e via Lombarda in località ‘Osteria’ sarà reso inoltre più sicuro grazie all'installazione sul semaforo di una telecamera di rilevamento delle infrazioni semaforiche anche su Via Lombarda oltre che su via delle Ville dove è già presente da tempo. Anche questo impianto semaforico è di tipo 'intelligente', in grado cioè di regolare automaticamente la durata del verde a seconda del numero dei mezzi in transito.

“Con questi interventi andiamo a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale in due punti strategici e critici della viabilità comunale – spiegano gli assessori alla sicurezza urbana Lucia Micheli e ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Con l'installazione di un semaforo 'intelligente' dotato di telecamera al crocevia di Ponte alla Posta e di una seconda telecamera al semaforo in località Osteria saremo in grado di garantire un transito veicolare più fluido, evitando il formarsi di code, con benefici anche ambientali, e soprattutto di individuare e multare gli automobilisti che attraversano gli incroci con il segnale rosso creando situazioni di pericolo sia di giorno che di notte. La presenza delle telecamere vuole naturalmente avere anche una funzione deterrente nei confronti di chi non rispetta il codice della strada e non solo sanzionatoria. Le strade di Capannori devono essere sempre più sicure per automobilisti, ciclisti e pedoni; questi nuovi interventi vanno proprio in questa direzione”.