Piana



Scarichi di sostanze schiumose nel rio Nocella a Marlia: protesta il Pd

martedì, 27 aprile 2021, 09:15

A seguito degli scarichi di sostanze schiumose nel rio Nocella a Marlia il Pd di Capannori chiede chiarimenti. "Il canale è utilizzato per irrigare i terreni in coltivazione questo fatto potrebbe aver inquinato le acque in superficie, pertanto vorremmo sapere se sono state individuate le cause dello scarico e se sono stati presi provvedimenti - incalzano - Inoltre sarebbe corretto sapere se sia stata informata l'Arpat e fatti i rilievi sulla sostanza, dato che la qualità delle acque influenza direttamente la salute dei cittadini".