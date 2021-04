Piana : altopascio



Sorpreso a rubare in una casa: arrestato senegalese

giovedì, 29 aprile 2021, 10:04

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto per tentato furto in abitazione un cittadino senegalese di 21 anni.



Lo straniero, in Italia senza una fissa dimora, ma munito di regolare documento di soggiorno sul territorio nazionale, approfittando dell’assenza dei proprietari, si era introdotto all’interno di un’abitazione di via del Valico, non molto lontano dalla sede della locale stazione dei carabinieri. Il sistema d’allarme dell’abitazione, attivatosi a seguito dell’intrusione, è stato rilevato prontamente dai militari, che, subito accorsi, hanno sorpreso il senegalese all’interno della casa, dove, nel tentativo di sfuggire ai militari, aveva trovato nascondiglio sotto un tavolo con una lunga tovaglia sporgente.



Tratto in arresto, comparirà questa mattina innanzi al giudice per il processo con rito direttissimo.



Verso le 21 di ieri sera, il fratello della persona arrestata, anch’egli gravitante su Altopascio, il quale nel pomeriggio aveva ripetutamente provato a telefonare al familiare senza ottenere risposta, preoccupato per l’assenza di notizie del fratello, si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’allontanamento del congiunto, scoprendo solo in quella circostanza che lo stesso era stato arrestato.