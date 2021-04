Piana



Tante adesioni alla campagna 'Ristoranti sotto le stelle'

giovedì, 29 aprile 2021, 16:42

Sono una trentina i ristoranti, le pizzerie e le altre attività di ristorazione che hanno finora aderito alla campagna di promozione 'Ristoranti sotto le stelle' lanciata dall'amministrazione Menesini per sostenere e valorizzare il settore della ristorazione.

La nuova iniziativa, che prosegue il percorso di analoghe iniziative avviate dal Comune fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, vuole valorizzare e promuovere le attività di somministrazione di cibi e bevande che, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Riaperture e del ritorno della Toscana nella "zona gialla", offrono la possibilità di pranzare o cenare al tavolo all'aperto. Considerando che alcune attività non possono o hanno valutato di non poter attivarsi solo con il servizio in area aperta, e che alcune attività manterranno ancora le diverse modalità di vendita, l'iniziativa dà visibilità anche ai servizi di asporto e consegna a domicilio.



"Siamo soddisfatti dell'alta adesione delle attività di ristorazione del nostro territorio a questa iniziativa con cui, come fatto anche in altre fasi dell'emergenza sanitaria, vogliamo sostenere questo settore, aiutando la ripartenza di ristoranti, pizzerie e di tutte le attività di ristorazione, settore particolarmente colpito dalla pandemia, che dopo circa un anno possono finalmente tornare ad offrire in particolare la cena al tavolo se possiedono spazi all'aperto - spiega l'assessore al commercio, Serena Frediani-. Al contempo vogliamo promuovere anche quelle attività che al momento non avendo spazi all'aperto non possono offrire il servizio al tavolo, ma che svolgono servizi di asporto e di consegne a domicilio. Le adesioni sono ancora aperte e invitiamo gli esercenti del settore ad aderire alla campagna auspicando una ripresa del settore".

Chi aderisce a 'Ristoranti sotto le stelle' è inserito nel materiale grafico che vine diffuso attraverso i canali di comunicazione dell'ente.

Per aderire all'iniziativa è sufficiente scrivere a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando: il nome dell'attività, la frazione, i contatti per prenotazioni e informazioni, apertura all'esterno a pranzo e cena, possibilità di asporto, possibilità di consegna a domicilio, pagina web e social dove conoscere l'offerta.

Di seguito le attività che hanno aderito a 'Ristoranti sotto le stelle':

Zona nord: Il ristoro della Fattoria di Petrognano, Petrognano, tel. 0583 978277, 338 1255359 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio; fattoriadipetrognano@hotmail.com,Facebook:Il Ristoro della Fattoria di Petrognano Fattoria di Petrognnao- Villa Fattoria Gambaro; Ristorante agritursmo Al vecchio metato, Valgiano tel. 347 8451667 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) Facebook:Agriturismo Al vecchio metato-www.alvecchiometato.it; La Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte, tel 338 1570560 (spazio esterno) Facebook: Agriturismo La Chiusa di Nanni- www.lachiusadinanni.it; Ristorante La Pollastra, Segromigno in Monte, tel. 388 9596117 (spazio esterno, asporto) Facebook: Ristorante La Pollastra; Antica Cantina Da Toti, Gragnano tel. 0583 975711 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) ristorante@etoti.it - Facebook: Antica cantina da Toti; Osteria da mi pa', Gragnano tel 0583 975010, 349 2118273 (spazio esterno) Facebook: Osteria da mi pa; Ristorante Butterfly, Marlia, tel. 0583 307573, 339 4680514 (spazio esterno) Facebook: Ristorante Butterfly-www.ristorantebutterfly.it; Pilato: Pinsa, Birra e Gelato, Marlia, tel. 0583 051638 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio)Facebook: Pilato: Pinsa, Birra e Gelato-www.pilatomarlia.it; Ristorante Pizzeria La Fraga, Marlia, tel. 346 7705980 (asporto, consegna a domicilio) Facebook: Ristorante Pizzeria "La Fraga"; La Cucina di Orsy, Marlia, 339 7142443 (asporto, consegna a domicilio) lacucinadiorsy@gmail.com- Facebook: La cucina di Orsy; Pizzeria Lo Spiedo di Danilo, Marlia, tel. 348 4777828 (asporto, consegna a domicilio) Facebook: Lo Spiedo di Danilo; Vecchia Osteria da Batano, San Pietro a Marcigliano, tel. 393 9676541 (spazio esterno) Facebook: Vecchia Osteria da Batano;

Zona centro: Ristorante Accasatua, Lammari, tel.0583 436430 (spazio esterno, asporto) Facebook: Accasatua ristorante; Osteria di Lammari, Lammari, tel. 0583 962011, 329 5946103 (spazio esterno) Facebook e Instagram:Osteria di Lammari;Mara Meo, Lammari, tel. 0583 436400, 333 6831174 (solo Whatsapp) (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) prenota@marameo.lucca.it – Facebook:MaraMeo Pizzerie-www.marameo-lucca.it; Pizzeria Babà, Capannori, tel. 0583 936222, 329 3110484 (spazio esterno, asporto) Facebook e Instagram: Pizzeria Babà; Pizza Nova da Willy, Capannori, tel 0583 429203 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) Facebook: Pizza Nova da Willy; Ostello La Salana, Capannori, tel. 339 7237912 (spazio esterno, asporto) info@ostellolasalana.it- Facebook:Ostello La Salana- Instagram: ostellolasalana; Bistrot Gusti Antichi e Sapori Nuovi, Capannori, tel. 0583 396949 (spazio esterno, asporto) Instagram:gusti_antichi_e_sapori_nuovi; Ristorante Forino, Capannori, tel. 0583 935302, 333/8536375 (spazio esterno) http://www.ristoranteforino.it/menu/ - Facebook @ristoranteforino.

Zona sud: Cucina dello Scompiglio, Vorno, tel.338 6118730, 0583 971473 (spazio esterno, asporto) Facebook: DelloScompiglio – Instagram: cucinadelloscompiglio- www.delloscompiglio.org; Ristorante La Bettola, Vorno, tel 0583 403401, 340 7824989 (spazio esterno, asporto) Facebook: La Bettola; Il Rio di Vorno, Vorno, tel. 0583 971081 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) Facebook: Il Rio di Vorno; Ristoro a Bimbotto, Vorno, tel.0583 971193 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio)Facebook: Ristoro a Bimbotto - Instagram: Ristorante Pizzeria A Bimbotto; Ristorante La Cecca, Coselli, tel 0583 94284 (spazio esterno)Facebook: Ristorante La Cecca; Pizzeria Irma, Guamo, tel. 0583 403658 (spazio esterno, asporto)Facebook: Pizzeria Irma; Moma Cafè, Guamo, tel. 346 3225126 (spazio esterno, asporto, consegna a domicilio) Facebook: Moma Cafè; Eno Ristorante Micheloni, Guamo, tel. 0583 947036 (asporto, consegna a domicilio) Facebook: Eno Ristorante Micheloni; Ristorante La Cantina di Alfredo, Colognora di Compito, tel. 0583 980192, 331 3876800 (spazio esterno, asporto) Facebook: La Cantina di Alfredo; Ristorante Il Giardinetto, Colle di Compito, tel. 0583 979032 (spazio esterno, asporto) Facebook: Il Giardinetto da Giando; Ristorante La cicala e la formica, Castelvecchio di Compito, tel 0583 979403, 331 9104924 (spazio esterno, asporto) Facebook; La cicala e la formica.