Torna la raccolta fondi ‘Corri con Paolo 2021’

sabato, 24 aprile 2021, 16:42

Ad Altopascio, nella farmacia comunale, non si paga l'iva sugli assorbenti femminili e sugli altri prodotti essenziali legati al ciclo mestruale

sabato, 24 aprile 2021, 12:25

Aumenta la sicurezza agli incroci in località 'Ponte alla Posta' e 'Osteria' a Lammari grazie a nuovi interventi sugli impianti semaforici realizzati dall'amministrazione comunale

sabato, 24 aprile 2021, 10:03

Sembra quasi una serie andata e ritorno tra Bama e Pescia. Ma la vicinanza tra i due match é dovuta solo al fatto che il primo era un recupero, dopo la quarantena rosablu per covid

venerdì, 23 aprile 2021, 16:11

Il nuovo piano strutturale favorirà la conservazione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali e dei negozi di prossimità

venerdì, 23 aprile 2021, 16:08

Seconda partita di campionato per il Tau Calcio Altopascio, questa volta in casa e con un'attenzione particolare ai tifosi, che, purtroppo, non potranno partecipare "in presenza" allo stadio

venerdì, 23 aprile 2021, 15:25

Partirà martedì 27 aprile alle 17 il ciclo di incontri di formazione online per enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e cittadini della Piana di Lucca desiderosi di impegnarsi nella realizzazione di attività e servizi collaborativi a sostegno delle famiglie