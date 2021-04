Piana



Zappia (Lega): "Mettere in sicurezza via del Fanucchi a Marlia"

sabato, 10 aprile 2021, 14:22

Bruno Zappia, consigliere della Lega di Capannori, si fa portavoce dei cittadini e si appella all’amministrazione perché vengano fatti interventi in via del Fanucchi a Marlia.



“Pur essendo una strada secondaria di tratta di una via stretta nella quale vengono parcheggiate macchine anche sul ciglio della strada, creando così un vero pericolo - incalza - Le persone affermano come ci sia un via vai incessante di tir che corrono che vonno nelle ditte della zona creando un serio pericolo per gli abitanti. I cittadini chiedono oltre ad asfaltare i bordi della strada che sono pericolosi per i pedoni, di posizionare un dosso rallenta traffico con relativa segnaletica considerato che hanno lo scopo di ridurre la velocità e gli incidenti. Non ne possono più e chiedono di intervenire prima possibile prima che ci scappi il morto”.