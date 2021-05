Piana



A Carraia l'ultimo saluto a Maria Gloria Biancalana

martedì, 25 maggio 2021, 19:46

Tanta gente, familiari, parenti, ma, soprattutto, amici che hanno voluto testimoniare il loro affetto verso la persona che, con il suo Gonfalone, aveva regalato momenti di gioia a tutti.

Tanta la commozione al cimitero di Carraia, oggi pomeriggio, per dare l'ultimo saluto ad un'amica e ad una persona speciale. Maria Gloria Biancalana è stata, per anni, una donna in grado di allietare le serate della città grazie alla sua voglia di divertirsi e di vivere, una persona positiva che amava stare insieme agli altri.

Dopo la cerimonia funebre e la tumulazione della salma, un folto gruppo di amici si è recato in città proprio davanti al suo locale per brindare al suo sorriso e alla sua memoria. Anche con la musica.