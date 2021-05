Piana



Asfaltatura nel centro di Capannori, la furia del comitato per l'ambiente

domenica, 30 maggio 2021, 11:03

Furia e delusione. Sono i sentimenti espressi dal comitato Viabilità sostenibile e salvaguardia del territorio di Capannori. Il motivo? Semplice: la delibera del 26 maggio rilasciata dal sindaco Luca Menesini.

“In giunta sono riusciti a votare un documento travestendolo come un progetto a favore per l’ambiente, quando in realtà è tutto l’opposto - incalza il comitato - Si tratta del Piano Strategico Ricognitivo, nel quale vengono descritte le iniziative da portare avanti al fine di una riqualificazione. Peccato che tra i vari punti, uno demolisce tutte le buone intenzioni degli altri”. Si riferiscono all’intenzione del comune di asfaltare il centro: e la zona industriale del Pip: “Si tratta di un’opera fortemente voluta e imposta proprio dal primo cittadino che non farà altro che creare nuove strade, un nuovo sovrappasso e il permesso di sfrecciare verso l'autostrada - continuano - Tutto questo a contrasto con il comune di Lucca che sta studiando un nuovo casello in previsione del traffico pesante. È chiaro come mentre l’Italia promuove iniziative a favore per l’ambiente Capannori continui a fare il contrario”.

Chiara Bernardini