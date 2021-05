Piana



C'è tempo fino al 4 giugno per richiedere il contributo del pacchetto scuola

giovedì, 6 maggio 2021, 17:51

C'è tempo fino al 4 giugno 2021 per presentare le domande per l'incentivo economico individuale Pacchetto Scuola – anno scolastico 2021-2022, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (acquisto libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente gli studenti o dagli stessi studenti se maggiorenni. I requisiti sono: iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 a scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) statali e paritarie e degli enti locali o a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; residenza nel Comune di Altopascio; età anagrafica degli studenti non superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (il requisito relativo all'età non si applica ai soggetti con disabilità, con handicap riconosciuto); indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità, non superiore a 15.748,78 euro. L'incentivo va da un contributo di 300 euro (per le fasce di reddito Isee fino a 7mila euro); 240 euro (per le fasce di reddito Isee da 7.000,01 a 10mila euro); 180 euro (da 10.000,01 a 15.748,78 euro). Per partecipare al pacchetto scuola occorre presentare la domanda esclusivamente online, attraverso il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIguTnQfEdCnGCktD0L_lMtAgl4e4YNjHiXUjNc4KzO_QoVQ/viewform. Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.altopascio.lu.it/pa/pacchetto-scuola-2021-2022/. Per informazioni: tel 0583.216353 - 0583.216907, e-mail: serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it.