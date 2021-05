Corso gratuito per servizi digitali: Spid, Pagopa, Pec

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 maggio 2021, 21:05

Realizzare la seconda parte del Progetto ‘Città di Capannori: 40 paesi’ prevedendo opere di comunità e legate alle scuole nelle varie frazioni del territorio

mercoledì, 5 maggio 2021, 13:23

Un anno in comune con il servizio civile. Il comune di Altopascio cerca due giovani, dai 18 ai 21 anni, per il servizio civile: ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro

martedì, 4 maggio 2021, 15:50

L'agevolazione riguarda i mesi di chiusura per ristoranti, bar, pasticcerie, pub, alberghi, agriturismi, negozi di abbigliamento e calzature, negozi particolari di vendita al dettaglio (ad esempio tessuti, tappeti, tende) impianti sportivi, palestre, barbieri, parrucchieri, estetiste, musei, associazioni e teatri

martedì, 4 maggio 2021, 14:13

La fortuna bacia ancora una volta il bar Sottopoggio in via di Sottomonte a Guamo di Moira e Endro Luchi. Vinti con un 5 al Superenalotto quasi 50 mila euro

martedì, 4 maggio 2021, 13:29

E' morto, all'età di 70 anni per le complicazioni causate dal Covid, l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Lammari. Alla famiglia le condoglianze della redazione e dell'ex sottotenente dell'Arma e nostro collaboratore Daniele Venturini. Video

lunedì, 3 maggio 2021, 19:49

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del cimitero vecchio di Marlia con i quali sarà completamente risistemato il tetto della cappellina e verrà riqualificato l’ingresso al cimitero. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza sarà anche installata una telecamera