Dal Porto su Tau-Cascina: "Servono consapevolezza e serenità"

venerdì, 7 maggio 2021, 16:26

Prosegue il campionato per la Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio che si prepara ad ospitare il Cascina in una partita attesa e carica di aspettative. Torna anche l'appuntamento con la diretta streaming gratuita, curata da NoiTv con il commento di Gino Mazzei di ToscanaGol, per permettere a tutto il pubblico, i tifosi, gli amici e i sostenitori amaranto di seguire i ragazzi sul sintetico di Altopascio: l'appuntamento è alle 15 sulla pagina Facebook Asd Tau Calcio Altopascio.



«Sarà sicuramente una bella partita - commenta il direttore sportivo della Prima Squadra, Maurizio Dal Porto - il Cascina è ben attrezzato per puntare al passaggio alla categoria superiore e in questi mesi hanno creato una bella rosa di giocatori importanti e preparati. Non sarà semplice, ma dobbiamo giocarcela: abbiamo i numeri per poterli mettere in difficoltà, se sfoderiamo tutto l'entusiasmo e la grinta che abbiamo».



«Per quanto riguarda la rosa, dobbiamo valutare ancora la forma fisica di un paio di giocatori ma forze in campo ne abbiamo a sufficienza. Come ci si prepara a una partita del genere? L'importante è non mettere pressione. È fondamentale che i ragazzi arrivino al momento della gara sereni e tranquilli, con la consapevolezza di saper fare bene e la voglia di dare una buona prestazione. Così possiamo davvero aspirare a dare il massimo e a far vedere di che pasta sono fatti i nostri giocatori. La partita contro il Ponsacco ci ha dato una bella scossa, una nuova forza e una consapevolezza in più: dobbiamo sfruttare il più possibile questo slancio».



Appuntamento, dunque, alle 15 di domenica 9 maggio per l'incontro Tau Calcio - Cascina.