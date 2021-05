Donati libri alla biblioteca comunale 'Ungaretti'

Altri articoli in Piana

martedì, 11 maggio 2021, 17:27

Uno scontro tra una Opel Corsa e un camion Iveco, ad Altopascio, che, per fortuna, non ha fatto registrare alcun grave ferito. L'incidente è avvenuto stamani alle 12.26

martedì, 11 maggio 2021, 15:29

Nei prossimi giorni inizieranno le indagini preliminari propedeutiche all'inizio dei lavori per l'ampliamento e la riqualificazione della scuola primaria 'Amalia Bertolucci Del Fiorentino' di Capannori, che prenderanno il via al termine delle lezioni

lunedì, 10 maggio 2021, 18:48

“Dopo l’ennesima infruttuosa conferenza dei capigruppo ci siamo recati in prefettura per esporgli la situazione: oltre 130 atti, in aumento, che aspettano di essere discussi da mesi, con interrogazioni ferme all'estate del 2020 e mozioni dell'autunno del 2019"

lunedì, 10 maggio 2021, 14:56

Sono iniziati oggi i lavori per rendere più facilmente accessibile alle persone con disabilità e ai ciclisti il ponte sul rio Casale situato in via dei Bocchi a Segromigno in Piano, che è stato costruito nel 2014 per garantire la sicurezza idraulica del territorio capannorese

lunedì, 10 maggio 2021, 14:54

L’associazione “Sinistra con” organizza per mercoledì 12 maggio alle 18 la presentazione del libro “Lucio Magri: non post-comunista, ma neo-comunista” di Simone Oggionni

lunedì, 10 maggio 2021, 14:51

Intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio a sostegno della creazione dell'hub vaccinale al Polo Fiere di Lucca