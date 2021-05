Piana



Due Living Lab su Turismo ed economia circolare

lunedì, 24 maggio 2021, 15:47

Due living lab on line per parlare di turismo ed economia circolare. Li promuove il Comune di Capannori nell'ambito del progetto ACTION (Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento OccupazioNale) finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, incentrato sulle filiere del turismo e della nautica da diporto per favorire l'evoluzione verso modelli di economia circolare.

Organizzate da Manpower, le due esperienze laboratoriali innovative, luogo di incontro tra imprese del settore del turismo, esperti/opinion leader e persone in cerca di occupazione per un primo momento di confronto per alimentare interesse verso i temi legati all'economia circolare sono in programma giovedì 27 maggio e lunedì 31 maggio dalle 14.30 alle 17.00.

"La conversione della filiera turistica verso modelli di economia circolare è una grande opportunità di crescita per il nostro territorio e il progetto ACTION ci dà l'opportunità di lavorare su questo fronte - afferma l'assessore al turismo, Lucia Micheli-. Le imprese e tutti i soggetti che effettuano investimenti nei settori che prestano una forte attenzione all'ambiente hanno infatti oggi un valore aggiunto rispetto alle altre, considerando che il turismo sostenibile è in costante crescita da anni. Questi due laboratori rappresentano un'occasione importante di confronto tra imprese, esperti e persone in cerca di occupazione ed auspico quindi una grande partecipazione".

Il primo laboratorio vedrà la partecipazione di Paolo Marcesini che interverrà sul tema "Economia circolare nel turismo" (l'unico futuro possibile non una possibilità; le differenze con l'economia lineare; l'economia circolare nella totalità delle imprese) e di Maria Grazia Lucchesi che affronterà il tema "L'autoimprenditorialità nel turismo privato". All'iniziativa interverrà l'assessore al turismo del Comune di Capannori, Lucia Micheli.

Il laboratorio del 31 maggio verterà ancora su turismo e sviluppo sostenibile con un focus particolare su pubblica amministrazione e associazioni di categoria.

Interverranno Giovanna Pizzanelli che parlerà di "Politiche di sviluppo territoriale e sostenibile" (l'agenda 2030 il ruolo della P.A.; il ruolo della classe imprenditoriale; i pilastri della PNRR- Piano nazionale ripresa e resilienza) e Cesare di Notte che porterà un contributo su "L'autoimprenditorialità nel turismo e nella pubblica amministrazione" – "La sostenibilità, La Biosfera, L'impatto ambientale: cosa fare nella ristorazione" . A questo incontro interverrà il sindaco di Capannori, Luca Menesini.

Per informazioni e iscrizioni ai due laboratori è possibile consultare il sito di Manpower https://www.manpower.it/azienda/circulaction-lab.