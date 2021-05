Piana



Fanno un 5 da Endro al Bar Sottopoggio: vinti 47 mila euro

martedì, 4 maggio 2021, 14:13

La fortuna bacia ancora una volta il bar Sottopoggio in via di Sottomonte a Guamo di Moira e Endro Luchi. Vinti con un 5 al Superenalotto quasi 50 mila euro. Se il o i giocatori avessero centrato il 6, avrebbero vinto 146 milioni di euro, ma va bene lo stesso. La vincita è arrivata con una schedina normale acquistata presso la ricevitori di Endro. Come al solito, un bar fortunatissimo. Sull'identità del vincitore, ovviamente, silenzio assoluto. Buon per lui.