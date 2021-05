Piana



Furti nella zona 167 di Porcari, cittadini esasperati. La denuncia arriva da “La Porcari che Vogliamo”

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:27

“Nei giorni scorsi, siamo stati contattati da alcuni residenti della 167, esasperati dai continui episodi di furto e delinquenza generalizzata che caratterizzano ultimamente la zona nella quale abitano. In particolare i furti si sono verificati nella zona degli orti sociali ed hanno riguardato attrezzature agricole e di giardinaggio del valore di alcune migliaia di euro. I cittadini che ci hanno contattato, hanno parlato anche di episodi di spaccio che si verificherebbero nei pressi del campo da calcetto. Già in passato, come consiglieri comunali, avevamo segnalato ufficialmente agli Uffici , gli importanti disagi che si verificavano in questa zona del paese, ma i nostri appelli sono sempre rimasti inascoltati. Relativamente agli ultimi episodi di furto, i cittadini hanno sporto regolare denuncia presso le autorità competenti ma quello che ci manifestano è soprattutto una sensazione di mancanza di controllo da parte di chi dovrebbe tutelarne la sicurezza. Sono sempre più frequenti infatti gli episodi di microcriminalità legati all’azione di bande di teppistelli”.

I consiglieri proseguono: “Quello che ci pare evidente come gruppo de La Porcari che Vogliamo è il netto calo dello stato di sicurezza del nostro paese ed in particolare di una zona densamente abitata come quella della 167. Come si può tranquillamente constatare, l’ Amministrazione Comunale, al di la dei proclami sulla Caserma dei Carabinieri, alle promesse telecamere che in questa zona sono comunque assenti e a cartelli che informano che si è avviato qualche fantomatica ma evidentemente tutt’altro che efficace azione di controllo di vicinato, manca completamente di attenzione sul fronte della sicurezza.