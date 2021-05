Piana



Gli studenti del Majorana vincitori del concorso dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

lunedì, 31 maggio 2021, 16:48

Si è svolta ieri pomeriggio (domenica) al Camelieto del Compitese la premiazione del concorso dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri promosso nell'ambito della XXXII Mostra antiche Camelie della Lucchesia dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune e il liceo scientifico 'Majorana' di Capannori.

La consegna dei premi è avvenuta dopo gli interventi dell'assessore alla cultura Francesco Cecchetti, del preside del 'Majorana' Luigi Lippi e un'introduzione a cura delle insegnanti Catiuscia Giacomelli e Laura Guidugli. Presenti anche la vice preside del liceo Albina Rosa Cagnoni e il presidente del centro culturale compitese, Augusto Orsi.

Al concorso hanno partecipato in modo individuale o in gruppo circa 50 studenti del liceo capannorese e sono stati presentanti 18 elaborati multimediali.

Il primo premio (500 euro) è andato all'elaborato intitolato 'Durante non è passato' realizzato da Luca Lazzareschi , Marco Orsi, Leonardo Silvestri e Tommaso Tognetti della 3aA; il secondo premio (300 euro) se lo è aggiudicato l'elaborato 'Tintinnio dialettico' realizzato da Misbah Bonci e Bianca Medici della 4aA. Il terzo premio (200 euro) è stato aggiudicato ex aequo a Elisa Mezzetti, Rachele Gaina, Anna Manzoli e Sofia Soldati della 3aA per il lavoro "La visione di Dante della donna" e a Caterina Pallini e Giada Cinquini della 3aG per l'elaborato 'Cate & Giada Studios'.

Il centro culturale compitese ha consegnato un attestato di partecipazione, una piantina di camelia e due pubblicazioni agli alunni e al corpo docente coinvolti e al comitato di valutazione.