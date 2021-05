Piana



In corso l'asfaltatura della nuova pista ciclo pedonale Lammari-Lunata

giovedì, 6 maggio 2021, 17:51

Sono in corso i lavori di asfaltatura della pista ciclo pedonale che collega Lammari a Lunata. Il nuovo percorso ciclo pedonale che sarà asfaltato con asfalto natura, collega il centro di Lammari, partendo dalla scuola primaria, al polo scolastico del capoluogo, unendo le piste ciclabili già realizzate dall'amministrazione comunale in via Lombarda ed in via del Casalino.

"Con l'intervento di asfaltatura che terminerà nei prossimi giorni rendiamo perfettamente praticabile questa nuova pista ciclo pedonale che va a implementare la già estesa rete ciclo pedonale presente sul nostro territorio – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Questo nuovo percorso si rivela molto utile in quanto collega la frazione di Lammari con quelle di Lunata e Capannori sviluppando la mobilità sostenibile in un' area centrale e popolosa del nostro comune".

Il percorso ciclo pedonale interessa in particolare via dell'Ave Maria, via dei Giomi, via della Chiesa di Lunata e via Pesciatina. Lungo la viabilità principale sono stati realizzati tratti a doppia corsia di marcia in sede protetta con attraversamenti stradali in sicurezza in corrispondenza dei principali incroci. In via dei Giomi, a causa della carreggiata a larghezza variabile, è invece stata realizzata una circolazione promiscua ciclopedonale e carrabile con l'istituzione di un'apposita segnaletica orizzontale e verticale e di un limite di velocità di 30 km all'ora. In occasione di questo intervento è stata inoltre potenziata la pubblica illuminazione lungo il tratto della ciclabile in via dell'Ave Maria a Lammari, prevedendo un punto luce ogni 35 metri di strada.