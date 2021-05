Piana



L'ottava commissione consiliare presieduta da Gaetano Ceccarelli ha incontrato le associazioni di categoria degli agricoltori

mercoledì, 26 maggio 2021, 13:59

L'ottava Commissione Consiliare presieduta dal consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, che ha competenza in materia di agricoltura, insieme all'assessore del settore Serena Frediani ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori per fare il punto sulle problematiche del comparto ed individuare possibili soluzioni.

Alla riunione hanno partecipato Andrea Elmi presidente provinciale di Coldiretti, Paolo Scialla per la C.I.A., Matteo Binazzi per Confagricoltura e Francesco Ambrogini per l'Associazione Toscana Miele, i quali hanno evidenziato le criticità in cui si trova l'agricoltura nella Piana di Lucca. Tra i maggiori problemi evidenziati dalle associazioni di categoria i danni causati dalle gelate tardive che hanno causato danni consistenti alle colture e quindi la necessità di interventi da parte della Regione, il fenomeno dell'abbandono dei terreni che ha notevoli ripercussioni negative sulla manutenzione ed il decoro del territorio, favorendo il proliferare della fauna selvatica e nociva, nonchè la questione riguardante la ex Latteria di S. Ginese ora gestita dalla società Arborea, che purtroppo non utilizza più il latte locale.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti delle associazioni hanno espresso apprezzamento per l'erogazione di contributi da parte del Comune tramite bando, per l'acquisto di biotrituratori per ridurre gli abbruciamenti e di conseguenza le polveri sottili sollecitando un ampliamento dei termini per la presentazione delle domande e dei fondi stanziati.

Il presidente della commissione Gaetano Ceccarelli esprime apprezzamento per il proficuo confronto avvenuto durante l'incontro, assicurando che il Comune di Capannori sarà sempre al fianco di coloro che operano in questo settore primario e fondamentale, che rappresenta anche un insostituibile presidio di cura del territorio.

"Mi farò carico di seguire e sollecitare la conclusione della procedura di approvazione del nuovo regolamento comunale di manutenzione del verde pubblico e privato, attualmente in fase di istruttoria, per dare una prima risposta concreta all'esigenza di mantenere in buono stato i terreni – afferma Ceccarelli-. Assicuro inoltre l'impegno dell'amministrazione comunale nei confronti della Regione e degli altri enti pubblici competenti in materia, per sollecitare l'adozione delle misure richieste dalle associazioni di categoria che non rientrano nelle dirette competenze del Comune".

Le conclusioni della riunione sono state affidate all'assessore Serena Frediani che ha informato i presenti sull'incontro da lei avuto nelle scorse settimane con la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi alla quale ha chiesto interventi mirati per contenere le specie dannose per l'agricoltura come ungulati e piccioni. Rispetto al problema dell'abbandono dei terreni Frediani ha auspicato che questa problematica possa trovare soluzione nelle previsioni nel Piano di Sviluppo Rurale che dovrà essere approvato nel 2023.