Luciana Castellina presenta il libro su Lucio Magri

Altri articoli in Piana

lunedì, 10 maggio 2021, 14:56

Sono iniziati oggi i lavori per rendere più facilmente accessibile alle persone con disabilità e ai ciclisti il ponte sul rio Casale situato in via dei Bocchi a Segromigno in Piano, che è stato costruito nel 2014 per garantire la sicurezza idraulica del territorio capannorese

lunedì, 10 maggio 2021, 14:51

Intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio a sostegno della creazione dell'hub vaccinale al Polo Fiere di Lucca

lunedì, 10 maggio 2021, 14:30

Il consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti non ha dubbi: "Proprio perché di una gravità inaudita, le motivazioni del rinvio a giudizio dell'ex-capo di gabinetto e segretario Pd di Altopascio stanno facendo discutere tutti in paese"

domenica, 9 maggio 2021, 18:40

Si sta inoltre lavorando affinché possa diventare sede del Movimento Cristiano Lavoratori, il cui presidente provinciale Moreno Bruni è iscritto in FdI

domenica, 9 maggio 2021, 08:40

Il consigliere di maggioranza e di sinistra Claudia Berti aveva 'denunciato' la presenza del collega della Lega Domenico Caruso il 25 aprile in piazza senza mascherina per solidarietà al caffè Tessieri: puntuale (sic!) è arrivata la Digos

sabato, 8 maggio 2021, 19:29

Oggi pomeriggio in via Cavour 50, vicino il comune, è stata inaugurata la sede del comitato dove Maurizio Marchetti, candidato nuovamente a sindaco di Altopascio, ha festeggiato il suo compleanno